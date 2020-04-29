Царевна-лебедь: лучезарная Джамала очаровала нежным образом в платье-халате

Певица примерила женственный наряд и пообещала фанам устроить онлайн-концерт
Беременная Джамала даже на домашней изоляции старается выглядеть стильно и красиво. Певица наконец нашла время хорошенько перебрать свой гардероб - в некоторых нарядах звезда устраивает яркие и эффектные домашние фотосессии, а часть решила продать ради благотворительности. На вырученные средства исполнительница решила покупать украинским медикам защитные костюмы и призвала фанов следовать ее примеру и придерживаться осознанного потребления. Артистка показала новые яркие кадры в своем Instagram и заодно порадовала поклонников хорошей новостью.
Джамала примерила нежное и женственное платье-халат черного цвета с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Она дополнила лук сияющим макияжем и ожерельем-чокером и позировала, сидя у фортепиано и лучезарно улыбаясь.
Отметим, что наряд мило подчеркнул заметно округлившийся животик певицы, которая вскоре станет мамой во второй раз.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Артистка пообещала фанам интересный вечер - она планирует устроить домашний онлайн-концерт, а также отвечать на вопросы.
"Сьогодні ввечері відбудеться справжній домашній live! Підготувала для вас особливі танцювальні треки. Це буде незвичайний концерт. Я не тільки співатиму для вас, ще й буду відповідати на запитання @skazochnuy_lishay ⠀Давайте сьогодні будемо разом вдома! Починаємо о 20.00. Онлайн-концерт транслюватиметься на youtube-каналі @slukh.media", - анонсировала Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники оставили беременной певице множество восхищенных комплиментов и признались, что с нетерпением ждут ее выступления.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала умилила вокальным талантом двухлетнего сына Эмира-Рахмана.