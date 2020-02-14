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"Трусы до ушей": Регина Тодоренко в бикини обескуражила сеть пикантным пляжным фото

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Ведущая вызвала жаркие споры смелым купальным нарядом

Регина Тодоренко продолжает свой зимний отпуск на Мальдивских островах, куда прилетела с сыном Майклом и мамой, а позже к ней присоединилась двоюродная сестра Аня. Малыш прекрасно перенес полет, длинною в сутки, и вместе с мамой наслаждается теплым океаном и солнцем, а также даже танцует на пляже под зажигательные местные ритмы. Не обходится и без традиционных фото ведущей в купальнике. Так, на свежем снимке она запечатлена в бикини кофейного оттенка с плавками-бразилианами с характерными высокими вырезами на бедрах.

Звезда позирует на фоне местного пляжного бара. Она дополнила расслабленный лук шляпкой-канатье и текстильной объемной сумкой через плечо.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - оставила ироничную подпись под фото Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Снимок полностью можно посмотреть здесь

Примечательно, что некоторые подписчики девушки поддержали мнение старших и остались не в восторге от откровенной модели бикини на ведущей. Другие же посчитали, что Регине есть что показать, поэтому оставили для звезды комплименты.

  • Регина, ты огонь. По мне, купальник только подчеркивает твою фигурку. Тебя сложно чем-либо испортить
  • Аппетитная!
  • Регина, восхищаюсь вами! Вы без комплексов, смелая и настоящая
  • Ну зачем же все показывать, следуя этой странной моде
  • Просто кошмар! Зачем выставлять неудачное фото
  • Трусы оголяют излишне
  • Вы прекрасны

Скриншот комментариев

Позже Регина показала счастливое селфи, на котором широко улыбается и позирует без грамма макияжа. В подписи она сообщила, что собирается домой к мужу Владу Топалову, который очень соскучился по родным и близким.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Замечали интересную тенденцию: когда долго находишься дома, всех начинаешь ненавидеть, а когда засиживаешься на отдыхе, хочется домой! Я не из тех людей, которым хочется домой. Меня манят путешествия, сборы чемоданов, новые горда, страны, экстрим, тайская попытка приготовления борща и Оливье на Бали. От постоянной смены локации жизнь перестает быть «не в кайф», наоборот ты проживаешь каждый момент и ценишь каждого человека, что встречается на пути. Сейчас я спешу на самолет, поэтому более подробно о жизни в удовольствие напишу в следующем посте!" - пообещала Регина-"путешественница".

Ранее Тодренко поразила растяжкой и села на шпагат во время сеанса йоги на закате солнца.

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