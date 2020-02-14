"Трусы до ушей": Регина Тодоренко в бикини обескуражила сеть пикантным пляжным фото

Регина Тодоренко продолжает свой зимний отпуск на Мальдивских островах, куда прилетела с сыном Майклом и мамой, а позже к ней присоединилась двоюродная сестра Аня. Малыш прекрасно перенес полет, длинною в сутки, и вместе с мамой наслаждается теплым океаном и солнцем, а также даже танцует на пляже под зажигательные местные ритмы. Не обходится и без традиционных фото ведущей в купальнике. Так, на свежем снимке она запечатлена в бикини кофейного оттенка с плавками-бразилианами с характерными высокими вырезами на бедрах.

Звезда позирует на фоне местного пляжного бара. Она дополнила расслабленный лук шляпкой-канатье и текстильной объемной сумкой через плечо.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - оставила ироничную подпись под фото Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Снимок полностью можно посмотреть здесь

Примечательно, что некоторые подписчики девушки поддержали мнение старших и остались не в восторге от откровенной модели бикини на ведущей. Другие же посчитали, что Регине есть что показать, поэтому оставили для звезды комплименты.

Регина, ты огонь. По мне, купальник только подчеркивает твою фигурку. Тебя сложно чем-либо испортить

Аппетитная!

Регина, восхищаюсь вами! Вы без комплексов, смелая и настоящая

Ну зачем же все показывать, следуя этой странной моде

Просто кошмар! Зачем выставлять неудачное фото

Трусы оголяют излишне

Вы прекрасны

Скриншот комментариев

Позже Регина показала счастливое селфи, на котором широко улыбается и позирует без грамма макияжа. В подписи она сообщила, что собирается домой к мужу Владу Топалову, который очень соскучился по родным и близким.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Замечали интересную тенденцию: когда долго находишься дома, всех начинаешь ненавидеть, а когда засиживаешься на отдыхе, хочется домой! Я не из тех людей, которым хочется домой. Меня манят путешествия, сборы чемоданов, новые горда, страны, экстрим, тайская попытка приготовления борща и Оливье на Бали. От постоянной смены локации жизнь перестает быть «не в кайф», наоборот ты проживаешь каждый момент и ценишь каждого человека, что встречается на пути. Сейчас я спешу на самолет, поэтому более подробно о жизни в удовольствие напишу в следующем посте!" - пообещала Регина-"путешественница".

Ранее Тодренко поразила растяжкой и села на шпагат во время сеанса йоги на закате солнца.