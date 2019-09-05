ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Трусы не травмируют психику": Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.09.2019 - 14:26
"Трусы не травмируют психику": Слава из НеАнгелов ответила хейтерам
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица метко ответила недоброжелателям на критику ее фото

Слава Каминская из группы НеАнгелы неоднократно натыкалась на нелестные комментарии "диванных критиков", которые то и дело обсуждали и осуждали ее откровенные снимки, в частности, фото в купальнике. Острая на язык певица всегда находит, что ответить недоброжелателям и делает это мастерски. Серия новых фото в купальнике, сделанная во время отдыха на Лазурном берегу, не осталась незамеченной подписчиками артистки в Instagram. В ответ на критически замечания, Слава решила ответить всем недовольным.

Певица опубликовала фото в ярко-розовом длинном сарафане с оборкой внизу, завышенной линией талии и длинными завязками на шее, которые развивались подобно шлейфу. Она дополнила образ поясной кожаной сумкой и массивными босоножками на толстой подошве. Слава позирует на каменных ступеньках рядом в окружении буйной растительности и цветов.

&quot;Трусы не травмируют психику&quot;: Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Хоть на этом фото трусы не травмируют психику диванных экспертов , и любящие жены могут спать спокойно", - подписала она кадр.

&quot;Трусы не травмируют психику&quot;: Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Скриншот поста

В шуточной форме ее решила поддержать телеведущая Леся Никитюк. "Меня все равно травмирует твоя задница", - с юмором отреагировала теледива на пост подруги.

&quot;Трусы не травмируют психику&quot;: Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Скриншот комментариев

Подписчики Славы также принялись шутить по поводу критических замечаний в адрес певицы.

  • И только где-то далеко - далеко во Вселенной, тихонько завывая, на этом фото ищет целлюлит счастливая мать счастливых детей
  • Ну, некоторых могут травмировать фото отдыха, что ж на всех обращать внимание? Если есть что показать, его нужно показывать
  • Ну-ну, а через платье вижу трусы! Или это боди
  • Мне клубничкой запахло. Такое приятное фото
  • Хорошенькая!
  • Правильно, береги мою психику
  • Чувство юмора! Красота
  • Рапунцель прям

Скриншот комментариев

Ранее Слава из группы НеАнгелы в купальнике показала, как преодолела свой страх. Певица прыгнула в воду с борта яхты.

Слава из НеАнгелов озвучила свою зарплату: сумма шокирует Пытался вломиться в квартиру: Слава из "НеАнгелов" показала на видео маньяка
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь