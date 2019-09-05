"Трусы не травмируют психику": Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Певица метко ответила недоброжелателям на критику ее фото
Слава Каминская из группы НеАнгелы неоднократно натыкалась на нелестные комментарии "диванных критиков", которые то и дело обсуждали и осуждали ее откровенные снимки, в частности, фото в купальнике. Острая на язык певица всегда находит, что ответить недоброжелателям и делает это мастерски. Серия новых фото в купальнике, сделанная во время отдыха на Лазурном берегу, не осталась незамеченной подписчиками артистки в Instagram. В ответ на критически замечания, Слава решила ответить всем недовольным.
Певица опубликовала фото в ярко-розовом длинном сарафане с оборкой внизу, завышенной линией талии и длинными завязками на шее, которые развивались подобно шлейфу. Она дополнила образ поясной кожаной сумкой и массивными босоножками на толстой подошве. Слава позирует на каменных ступеньках рядом в окружении буйной растительности и цветов.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Хоть на этом фото трусы не травмируют психику диванных экспертов , и любящие жены могут спать спокойно", - подписала она кадр.
Скриншот поста
В шуточной форме ее решила поддержать телеведущая Леся Никитюк. "Меня все равно травмирует твоя задница", - с юмором отреагировала теледива на пост подруги.
Скриншот комментариев
Подписчики Славы также принялись шутить по поводу критических замечаний в адрес певицы.
Скриншот комментариев
Ранее Слава из группы НеАнгелы в купальнике показала, как преодолела свой страх. Певица прыгнула в воду с борта яхты.