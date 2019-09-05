"Трусы не травмируют психику": Слава из НеАнгелов ответила хейтерам

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица метко ответила недоброжелателям на критику ее фото

Слава Каминская из группы НеАнгелы неоднократно натыкалась на нелестные комментарии "диванных критиков", которые то и дело обсуждали и осуждали ее откровенные снимки, в частности, фото в купальнике. Острая на язык певица всегда находит, что ответить недоброжелателям и делает это мастерски. Серия новых фото в купальнике, сделанная во время отдыха на Лазурном берегу, не осталась незамеченной подписчиками артистки в Instagram. В ответ на критически замечания, Слава решила ответить всем недовольным.

Певица опубликовала фото в ярко-розовом длинном сарафане с оборкой внизу, завышенной линией талии и длинными завязками на шее, которые развивались подобно шлейфу. Она дополнила образ поясной кожаной сумкой и массивными босоножками на толстой подошве. Слава позирует на каменных ступеньках рядом в окружении буйной растительности и цветов.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Хоть на этом фото трусы не травмируют психику диванных экспертов , и любящие жены могут спать спокойно", - подписала она кадр.

Скриншот поста

В шуточной форме ее решила поддержать телеведущая Леся Никитюк. "Меня все равно травмирует твоя задница", - с юмором отреагировала теледива на пост подруги.

Скриншот комментариев

Подписчики Славы также принялись шутить по поводу критических замечаний в адрес певицы.

И только где-то далеко - далеко во Вселенной, тихонько завывая, на этом фото ищет целлюлит счастливая мать счастливых детей

Ну, некоторых могут травмировать фото отдыха, что ж на всех обращать внимание? Если есть что показать, его нужно показывать

Ну-ну, а через платье вижу трусы! Или это боди

Мне клубничкой запахло. Такое приятное фото

Хорошенькая!

Правильно, береги мою психику

Чувство юмора! Красота

Рапунцель прям

Скриншот комментариев

Ранее Слава из группы НеАнгелы в купальнике показала, как преодолела свой страх. Певица прыгнула в воду с борта яхты.