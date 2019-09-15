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В трусиках и топе: Тина Кароль пленила сексапильными формами в воде

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Певица показала кадр, сделанный на пляже в США

Тина Кароль сводит с ума поклонников не только своими роскошными нарядами во время светских выходов и прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019, но и показывает эффектные фотосеты, перед которыми фанам сложно устоять. Снимки поп-дивы становятся все более горячими и откровенными – она больше не прячет свою сексапильность и чувственность, а с удовольствием демонстрирует ее на серии пикантных снимков. Большинство из них сделано во время рабочей поездки Тины в США этим летом. Она успела не только отснять материал для нового клипа "Вабити", но и устроить жаркую пляжную фотопрогулку. Тина опубликовала одно из ранее неизданных фото на страничке в Instagram.

Она позирует на пляже у океана, прислонившись к опорам огромного моста, который уходит в воду. На звезде – черный комлект-двойка, состоящий из трусиков и топа с открытой линией плачейи и рукавами три чеверти.

В ее волосах играет бриз, слегка растрепав отдельные пряди. Она смотрит в камеру в упор пристальным магнетическим взглядом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Уже знакомый фотосет покорил поклонников Тины с первых кадров, а теперь они лишь укоренились во мнении, что она выглядит роскошно.

  • Очень красивая и элегантная даже в таком образе
  • Какая красотка! Да это уж точно нечто, красавица, секси, богиня
  • Красивое фото
  • Дикая львица, ты моя царица. Тиночка, вы моя королева
  • На этом фото ты супер
  • Такая, прям вах!
  • Фигура!
  • Дуже красива, погляд зачаровує
  • Тина вы прекрасна!

Скриншот комметариев

Тина Кроль ранее уже публиковала кадры в аналогичном образе. Тогда они произвели в сети не меньший фурор.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль соблазнил сеть фото из бассейна в серебристом купальнике оригинального кроя.

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