В трусиках и топе: Тина Кароль пленила сексапильными формами в воде

Певица показала кадр, сделанный на пляже в США
Тина Кароль сводит с ума поклонников не только своими роскошными нарядами во время светских выходов и прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019, но и показывает эффектные фотосеты, перед которыми фанам сложно устоять. Снимки поп-дивы становятся все более горячими и откровенными – она больше не прячет свою сексапильность и чувственность, а с удовольствием демонстрирует ее на серии пикантных снимков. Большинство из них сделано во время рабочей поездки Тины в США этим летом. Она успела не только отснять материал для нового клипа "Вабити", но и устроить жаркую пляжную фотопрогулку. Тина опубликовала одно из ранее неизданных фото на страничке в Instagram.
Она позирует на пляже у океана, прислонившись к опорам огромного моста, который уходит в воду. На звезде – черный комлект-двойка, состоящий из трусиков и топа с открытой линией плачейи и рукавами три чеверти.
В ее волосах играет бриз, слегка растрепав отдельные пряди. Она смотрит в камеру в упор пристальным магнетическим взглядом.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Уже знакомый фотосет покорил поклонников Тины с первых кадров, а теперь они лишь укоренились во мнении, что она выглядит роскошно.
Скриншот комметариев
Тина Кроль ранее уже публиковала кадры в аналогичном образе. Тогда они произвели в сети не меньший фурор.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль соблазнил сеть фото из бассейна в серебристом купальнике оригинального кроя.