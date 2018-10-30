"Три С": украинская певица поделилась рецептом борьбы с осенней хандрой

Звезда призвала подписчиков поделиться с ней своими способами
Популярная украинская певица Гайтана, которая недавно впервые вышла в свет со своим мужем, поделилась своим рецептом борьбы с осенней хандрой. Об этом артистка написала в своем Instagram.
Знаменитость опубликовала видео, в котором нежно напевает, а под ним поделилась своими советами.
"Меня спросили в интервью, дать свой рецепт борьбы с осенней хандрой. Я назвала свои любимые 3С. Это:
1. Секс
2. Спорт
3. Смех
Чередуйте все между собой и никакой хандры! Очень жду ваши рецепты", - написала Гайтана.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitanamusic)
Напомним, ранее украинская певица Гайтана призналась, что старается быть экономной за счет вещей и что пользуется деньгами "с умом".
Мы также писали о том, что Гайтана призналась, как ей удалось после родов вернуть былые формы. Певица воспитывает дочь Сапфир-Николь, которую родила в июле прошлого года. Артистка считает, что залог стройной фигуры – это позитивное душевное состояние и спорт.
Видео: РБК-Украина