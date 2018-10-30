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"Три С": украинская певица поделилась рецептом борьбы с осенней хандрой

Lite » Звезды 30.10.2018 - 14:05
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Звезда призвала подписчиков поделиться с ней своими способами

Популярная украинская певица Гайтана, которая недавно впервые вышла в свет со своим мужем, поделилась своим рецептом борьбы с осенней хандрой. Об этом артистка написала в своем Instagram.

Знаменитость опубликовала видео, в котором нежно напевает, а под ним поделилась своими советами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

"Меня спросили в интервью, дать свой рецепт борьбы с осенней хандрой. Я назвала свои любимые 3С. Это:
1. Секс
2. Спорт
3. Смех
Чередуйте все между собой и никакой хандры! Очень жду ваши рецепты", - написала Гайтана.

&quot;Три С&quot;: украинская певица поделилась рецептом борьбы с осенней хандройФото: Гайтана (instagram.com/gaitanamusic)

Напомним, ранее украинская певица Гайтана призналась, что старается быть экономной за счет вещей и что пользуется деньгами "с умом". 

Мы также писали о том, что Гайтана призналась, как ей удалось после родов вернуть былые формы. Певица воспитывает дочь Сапфир-Николь, которую родила в июле прошлого года. Артистка считает, что залог стройной фигуры – это позитивное душевное состояние и спорт.

Видео: РБК-Украина

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