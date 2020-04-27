Три года — МЫ: Джамала растрогала семейными фото в годовщину свадьбы

Фото: Джамала с мужем (instagram.com/jamalajaaa)

Три года назад состоялась роскошная свадьба певицы с Бекиром Сулеймановым

Джамала на карантине наслаждается временем с семьей - любимыми мужем и сыном. Кроме того, певица беременна вторым ребенком и скоро станет мамой во второй раз. Артистка много общается с поклонниками, устраивает мини-концерты онлайн и восхищает эффектными фотосессиями в стильных образах. А 26 апреля был важный день в их семье - ровно три года назад состоялась свадьба Джамалы с ее возлюбленным Бекиром Сулеймановым.

В своем Instagram счастливая певица поделилась нежными и чувственными кадрами со свадьбы, а также милыми семейными фото с малышом Эмиром-Рахманом. Также звезда акцентировала внимание на том, что скоро их семья станет больше - на одном из снимков она запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

"Три роки тому — "цей день". Три роки — “МИ”, - трогательно прокомментировала публикацию Джамала.

Фото: Джамала с мужем (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве, а после был шикарный банкет на 300 гостей.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы умилились нежным фото и пожелали супругам еще много совместных лет счастья, согласия и любви.

Дуже гарні!!!

Счастливые молодожены! Счастья на вечность вперед! Поздравляю!

это и мой день! счастья вам

Красуня! Щастя вам на довгі роки!

Поздравляю! Мудрости вашей семье, здоровья!

Вітаю Вашу сім'ю зі святом, живіть у мирі та любові, бажаю міцного здоров'я та щастя

Будьте всегда счастливой и любимой

Вітаю!Нескінченної любові вам на все життя

Прекрасні! Щастя вам і безмежного кохання на все життя!

Бажаю вам таких років аж до кінця життя. А життя бажаю - довгого-довгого, щасливого-щасливого.

счастливые коты, счастья Вам и долгой совместной жизни!

Яка гарна пара! Любові, миру вам і добра!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала поделилась нежным фотосетом в цветах и списком любимых фильмов для просмотра на карантине.