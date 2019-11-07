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Три длинноножки: Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 11:56
Три длинноножки: Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк нашла повод продемонстрировать отменное чувство юмора

Леся Никитюк и Катя Осадчая порадовали поклонников совместной стильной встречей. Украинские телеведущие посетили одно из светских мероприятий, которое состоялось на днях в Киеве. Отметим, что на данный момент в столице Украины проходят десятки различных презентаций и интересных событий. Так что украинским звездам есть, где себя показать. На одном из таких событий и встретились Осадчая и Никитюк в дерзком образе. При этом красотки продемонстрировали яркие стильные образы. А вот Леся Никитюк не упустила возможности блеснуть чувством юмора.

Так, на своей страничке в сети Инстаграм в разделе “Stories” Никитюк опубликовала несколько фото, позируя вместе с Осадчей. К одному из фото Леся оставила забавный комментарий: “В украинском шоу-бизе три длинноножки. Я, Катя Осадчая и Оля Полякова”.

Только вот Поляковой на светском событии замечено не было.

Три длинноножки: Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей

Три длинноножки: Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей

Катя Осадчая и Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отдельного внимания заслуживают яркие образы ведущих, в которых они появились на презентации одного из брендов. Леся Никитюк блистала перед камерами в Total Black образе. Ведущая выбрала чёрное платье с объемной мини-юбкой. Образ завершали высокие ботфорты, а также маленькая черная сумочка на цепочке. А вот Катя Осадчая выбрала более яркий образ. Ведущая позирует в красном платье-тунике со складками и оборками, а также в черных лосинах. На ножках туфли на шнуровке. Из аксессуаров - красный кожаный берет, а также массивная подвеска в форме цветка.

Кстати, Катя Осадчая также поделилась фото яркого образа.

“Горячая светская неделя”, - подписала снимок телеведущая.

Три длинноножки: Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей

Яркая Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее сообщалось о том, что Осадчая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Дело в том, что телеведущая примеряла на себя образ Мортиши Аддамс из знаменитого фильма ужасов "Семейка Аддамс".

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