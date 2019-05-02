"Тренируйтесь постоянно": беременная Лилия Подкопаева удивила активной тренировкой

Лилия Подкопаева восхитила своих поклонников действительно активными выходными. Так, беременная Олимпийская чемпионка не просто "отсиживается" дома, но даже ходит на тренировки. На своей instagram-страничке украинская спортсменка опубликовала фото и видео. На снимке 40-летняя Подкопаева позирует с фитнес-тренером Ксенией Литвиновой, которая и провела ей тренировку. Спортсменка также подчеркнула, что ее первое мая прошло в фитнес-клубе.

Также Подкопаева коротко подписала фото, мотивируя всех на активный образ жизни.

"Тренируйтесь постоянно. Лучше короткие тренировки с небольшой нагрузкой, но регулярно. И через некоторое время вы удивитесь, как много сможет ваше тело!", — обратилась к поклонникам Лилия.

Лилия Подкопаева с фитнес-тренером Ксенией Литвиновой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Что касается тренировки, то Лилия в разделе сториз показала только одно упражнение, которое хорошо прокачивает мышцы ног и ягодиц.

Видео комментирует тренер. Которая советует перед более активными упражнениями сделать 15-20-минутную разминку. Затем становиться на колени и делать растяжку. На вдохе колено нужно подтягивать к руке, на выдохе – выпрямляться. И стараться, что носок был на себя, а не от себя. Делать так 15-20 повторений на одну, а затем на вторую ногу.

Скриншот видео: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, о второй беременности Лилии Подкопаевой стало известно в конце марта 2019 года. Тогда радостную новость сообщила телеведущая Катя Осадчая, которая встретила Подкопаеву с ее женихом Игорем Дубинским на церемонии "Людина року". Отметим, что на данный момент Лилия воспитывает двоих детей: приемный сын Вадим (13 лет), а также родная дочка Каролина (12 лет).

Позже Подкопаева откровенно рассказала, как дети восприняли беременность своей мамы. По словам спортсменки, Каролина даже расплакалась.

Также напомним, что недавно Лилия Подкопаева посетила концерт Ани Лорак в Берлине, давние подруги сделали памятное фото. К слову, Ани Лорак является крестной дочери Подкопаевой — Каролины.