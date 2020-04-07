Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком, где развлекается, как может. Весьма скрасил и оживил ее самоизоляцию неожиданный звонок от кумира Джареда Лето, с которым телеведущей удалось немного поболтать в прямом эфире. Леди Ле никак не может забыть об этом радостном событии и даже веселит сеть забавными видеомонтажами их с американским актером "флирта". Кроме того, она выкладывает эффектные кадры из недавних фотосессий, будоража воображение фанов.

Но кушать надо даже звездам, так что Леся собралась сходить в магазин за хлебом. Звезда составила себе два "карантинных" образа по всем последним правилам, которые включают в себя обязательную маску на лице. Однако не смогла выбрать, в каком же из них отправиться "в люди" и обратилась за помощью к подписчикам своего Instagram.

Итак, в первом варианте Никитюк примерила соблазнительный total pink лук - шелковое платье-ночнушку с откровенным декольте и маской в тон. Второй наряд более практичен - на этот раз Леся предстала во всем черном: водолазке, резиновых перчатках и темных очках. А вместо маски юморная ведущая надела на голову лыжную балаклаву!

"В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили чувство юмора ведущей и оставили ей немало остроумных комментариев, некоторые посоветовали спросить у Джареда.

За хлібом другий, а от перший #оставайсядомасмужиком

Безопасней 2

1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім опять прийдеться орать "надо срочно распустить волосы"

Ох и глаза на первом фото ))) но за хлебом лучше как на втором фото ))) что б по дороге не украли ...

гола виходь

Сиди краще вдома! Хліб сама можеш спекти?

1, все забудут про вирус )

Для здоровья лучше 2

красивей 1, но 2 безопаснее

Спитай у Джареда

Однозначно в першому)))то вже тепло на вулиці

Лучше хлеб не кушать..

Якщо Ви будете ходити за хлібом в наряді номер 1, то мені здається, що Джаред Лєто переїде в Києв назавжди

1 но с перчатками

Перший варіант, пропустять без черги

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что обольстительная Леся Никитюк похвасталась плоским животиком в бежевом топе на серии постельных снимков.