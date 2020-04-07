Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом

Теледива попросила поклонников помочь ей определиться с нарядом
Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком, где развлекается, как может. Весьма скрасил и оживил ее самоизоляцию неожиданный звонок от кумира Джареда Лето, с которым телеведущей удалось немного поболтать в прямом эфире. Леди Ле никак не может забыть об этом радостном событии и даже веселит сеть забавными видеомонтажами их с американским актером "флирта". Кроме того, она выкладывает эффектные кадры из недавних фотосессий, будоража воображение фанов.
Но кушать надо даже звездам, так что Леся собралась сходить в магазин за хлебом. Звезда составила себе два "карантинных" образа по всем последним правилам, которые включают в себя обязательную маску на лице. Однако не смогла выбрать, в каком же из них отправиться "в люди" и обратилась за помощью к подписчикам своего Instagram.
Итак, в первом варианте Никитюк примерила соблазнительный total pink лук - шелковое платье-ночнушку с откровенным декольте и маской в тон. Второй наряд более практичен - на этот раз Леся предстала во всем черном: водолазке, резиновых перчатках и темных очках. А вместо маски юморная ведущая надела на голову лыжную балаклаву!
"В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры оценили чувство юмора ведущей и оставили ей немало остроумных комментариев, некоторые посоветовали спросить у Джареда.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что обольстительная Леся Никитюк похвасталась плоским животиком в бежевом топе на серии постельных снимков.