Травили даже преподаватели: Даша Квиткова рассказала о борьбе с лишним весом и идеальной диете

Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова, жена Никиты Добрынина, страется быть максимально откровенной со своими поклонниками в Instagram. Она никогда не скрывала, что ее стройная фигура – не подарок природы, а результат усилий. О булимии, пережитом буллинге и своей диете девушка рассказала в интервью для YouTube-канала Woman Magazine.

Даша придерживается интервального голодания- это для нее оптимальный режим питания, при котором она чувствует себя комфортно.

"Буквально недавно нашла диету, от которой мне комфортно, которая мне подходит и уходят лишние кило. Я ем нормально, у меня трехразовое питание. Допустим, я очень люблю кушать ночью, поэтому у меня последний прем пищи в 9 вечера, а завтрак - в час дня", - рассказала о своем схеме питания Даша.

Дария Квиткова до проекта испытвала проблемы с режимом питания (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита также придерживался интервального голодания, но затем снова вернулся к спортпиту. Даша также заявляет, что обязательной составляющей в борьбе с лишним весом и поддержаием форм яляется спорт – без тренировок никак.

Девушка признается, что сумарно похудела на 20 килограмм. В ее жизни был период, когда она стремительно набрала вес. Это случилось после того, как Даша бросила занятия спортивной гимнастикой, все ограничения в питании отпали и она не смогла контролировать себя.

"Я занималась около 10 лет, а потом резко бросила. Во время занятий спортом мне нельзя было есть, допустим, фаст-фуд. И ребенок, котрому долго запрещали McDonald's , дорвался. У меня фаст-фуд был на завтрак, обед и ужин, я объедалась. За месяц или два я знатно поправилось. Но я всегда на тренировках была плотнее других детей", - признается она.

Дария Квиткова считает интервальное голодание - оптимальной для себя диетой (фото: instagram.com/kvittkova)

Из-за лишних кило девушка переживала буллинг в школе, на спортивных занятиях, причем даже со стороны преподавателей на танцах и гимнастике.

"В моей жизни были моменты булимии, ведь это влияет на психику и ребенку тяжло самостоятельно это перерасти, но все сложилось хорошо", - уверяет победительница Холостяк-9.

"До проекта у меня были еще проблемы пищевого расстройства. Булимии уже не было, но я боялась есть много – у меня рямо был стресс. Когда я попала на проект, я поняла, что так больше нельзя. Особенно, если я хочу построить долгие и серьезные отношения, то нужно что-то делать с собой в первую очередь", - поделилась Даша.

Видео: YouTube/Woman magazine

Напомним, что ранее честно призналась, что посещала психотерапевта и рассказала о причине походов к специалисту.