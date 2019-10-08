Травести-дива Монро раскрыла свои секреты красоты и стройности

В свои 41 год украинская травести-дива Монро продолжает восхищать поклонников сияющим внешним видом и завидной физической формой. Так, недавно она похвасталась впечатляющей растяжкой во время отдыха в Португалии.

На своей странице в Instagram эпатажная артистка опубликовала эффектный кадр, на котором она топлес сидит у бассейна спиной к камере. Монро решила раскрыть свои секреты, подробно рассказав, что же помогает ей сохранять красоту и стройнойсть.

По словам звезды, ей очень помогло правильное питание - в ее случае низкоуглеводное. Не стоит также забывать и физических нагрузках.

"Не рассчитывала, что в 41 с хвостиком буду писать и обсуждать принципы правильного, как оказалось, для меня, низкоуглеводного питания. Но месяц максимального (не полного) отказа от хлебо-булочных дрожжевых изделий, мучного, сладкого и каш позволил скинуть 3 кг, подтянуть кожу, нормализовать сон ( максимум 8 часов и бодро вскакиваю с постели) и улучшить мозговую деятельность! Со спортом я дружила всегда, но к утреннему комплексу бег + зарядка добавились резинки и вечерняя скакалка", - пишет Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Далее она детально расписала свой рацион на день.



"Итак, как выглядит мое питание: после пробуждения, стоя, два глубоких вдоха и выдоха: два стакана воды! Медленно пьешь и мысленно благодаришь, кого считаешь нужным. Или аффирмация: я пью эликсир молодости и силы, вроде смешно, но на десятое утро реально чувствуешь, как вода вымывает все дерьмо, которые прилипает к стенкам внутренних органов.

1 завтрак: два крекса ( хрустик, хлебцы без дрожжей, без сахара, без глютена) намазанные фетой + яйцо.



Пробежка, зарядка, любая разминка! ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 завтрак: яйцо, йогурт, салат из зеленых овощей, орешки, хрустики, нежирный творог, сыр, фрукт ( яблоко, груша, ягоды, виноград, банан...) Приблизительно считайте калории, если хотите реально скинуть вес).

Перекус: кефир, ряженка, хлебец, орехи. Вода, вода.

Обед: мясо или рыба, креветки ( какой-то белок) от 150 гр!!! Не меньше. Приблизительно размером с ладошку. И 250 гр.не меньше овощей. В идеале только зеленых: кабачки, цукини, перец,огурец, салат, шпинат, капуста брокколи. Никакой !!картошки!! Морковь, буряк, фасоль, горошек, кукуруза также содержат крахмал. Но в небольшом количестве можно. Только в два раза меньше, чем зеленых овощей + фрукт.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Перекус: смотри выше. Вода, вода. Ужин: То же, что и обед, только белка на треть меньше. Если хочется жрать на ночь: хлебец, кефир либо две ложки творога.



Я позволяла себе съесть 1 мороженое, конфету или пол черной шоколадки, пироженнное раз в неделю. Сладко таааак, что первое желание выплюнуть. Иногда реально не доедала. Пару раза ела белый хлеб и печенье. Пью кофе, иногда чай с пастилой на фруктозе и с безглютеновой гранолой, и алкоголь( сухие вина и брют)", - рассказала артистка.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики благодарят Монро за вдохновляющий и полезный пост и делятся своими историями борьбы с лишними килограммами.

ну очень позитивный пост, спасибо

Вот она-моя мотивация начать правильно питаться!!!

Ага или когда пмс,вот сижу ,читаю пост,и думаю какая вы молодец,а сама шоколадку с кофе.

Смело!!! Уверенно!!! Имеешь право!!! Восторг и восхищение!!

Спасибо Вам за информацию, реальную.

Люблю тебя!

На фото чувствуется прям расслабленность))) Актуальный пост и очень полезный пост

интересно )

Спасибо за информацию! Мотивирует!

Ты крутая и я тебя обожаю

А как по мне все круто, и завидую вам)))в топку зопыхателей ,беж мешуры вас не узнать))))

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.

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