Топлес и в прозрачном плаще: Астафьева сразила жарким фотосетом на столе

Даша Астафьева умеет так искусно и соблазнительно раздеваться на камеру, что ее эротические фотосессии поклонники давно выделили как отдельный вид искусства. За яркую красоту и неприкрытую сексуальность ее часто называют "украинской Моникой Беллуччи". Она только подтвердила свой статус одной из самых обольстительных женщин Украины, снявшись в очередном провокативном фотосете.

Даша позировала в прозрачном плаще-дождевик, под которым не обнаружилось белья – ее роскошная грудь внушительных размеров попала в кадр во всей красе. Она дополнила дерзкий образ лаковыми лосинами, идеально подчеркнувшими ее фигуру и туфлями на широком каблуке.

Волосы были гладко зачесаны назад, из аксессуаров – крупные фигурные серьги с обилием камней и кисточками. Макияж – естественный и не броский.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка позировала на столе – она изящно сидела, а затем улеглась на деревянную поверхность.

"Мало говорю. Больше чувствую и переживаю. Но, вы спрашивайте. Я рядом", - оставила она подпись к кадрам.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Затем Даша поделилась философскими лирическими размышлениями в прозе, оставив чувственное послание.

"Прозрачный плащ, который расплавился в машине от солнца....Так символично. Как много людей в нашей жизни, превышая все пределы важности и значимости, закрывая собой от всех невзгод и стихий, украшая и дополняя незабываемые кадры жизни, исчезают, надламывая. Оставляют метку "здесь был я". Но, я ушел и оставил после себя тебе ... Что оставил? Мне оставил: кофе, 3/1 возвращаясь под утро в твоей обуви, держась за руки в метро. Правда, которая никому не нужна. И потолок. С маленьким окошком в небо", - написала она под серией портретных фото.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда поделилась фрагментом своего недавнего интервью, в котором рассказала, почему предпочитает обнажаться на камеру.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Вчера, в интервью: Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше чем остальные... И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь»? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить ? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас..." - предложила артистка.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники буквально потеряли дар речи от созерцания эстетики обнаженного тела Даши. Она не смогли устоять перед ее внешностью.

Невероятная женщина

Шикарная

Самая лучшая грудь

Красуня

Разве законно быть настолько сексуальной?

Космическая дива

Прикид супер

Я дар речи потерял. Позднее спрошу

Дашенька, вы прекрасны

Как всегда обворожительна

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева откровенно призналась, почему до сих пор не замужем.