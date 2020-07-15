Топлес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикини

39-летняя модель Алессандра Амбросио регулярно радует армию фанатов полуобнаженными фото. Но летом градус страстей на ее странице взлетел до небывалый высот. Так, звезда запостила новую серию фото, где позирует без верха купальника, топлес. Правда, пышную грудь она кокетливо прикрыла полотенцем. Образ составили крошечные синие плавки на завязках по бокам, а также аксессуары. Легкий макияж и высокий хвост – стильный пляжный аутфит готов!

Аутфит Алессандры покорил сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Баланс – это не то, что ты находишь, а то, что ты создаешь», – написала модель, дополнив таким образом свой соблазнительный пост. Поклонники принялись писать, что Амбросио сдепревратила их день в настоящий праздник. Также они сделали массу комментариев в своей привычной манере: «Ты королева», «Фигура – цель», «Ты так прекрасна», «Вау, горячо!», «Идеальные формы», «Ты совершенна»…

Аня Луиза очень похожа на маму (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее модель показала, как похожа на нее 11-летняя дочь Аня Луиза. «Кстати о моей дочурке…», – написала она под фото, на котором мама с девочкой красуются в коротких шортах и топах. Алеcсандра прихватила с собой свитер, видимо, чтобы не простыть из-за легкого бриза, который дует с океана. Кстати, модная деталь: поклонники обратили внимание, что шорты Алессандры подвязаны не поясом, а платком. Яркий красный аксессуар особенно хорошо выделяется на фоне синих шорт. И мама, дочка – очень стройные, что тоже не скрылось от глаз поклонников.