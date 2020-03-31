Топлес и в колье: Роузи Хантингтон-Уайтли блеснула голой грудью на откровенном фото

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель, похоже, устала от карантина

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно откровенно рассказала, как проводит карантин, продолжает показывать свои изоляционные будни. В этот раз девушка решила удивить не своими кулинарными экспериментами, не работой и не занятиями в спортзале. 32-летняя модель порадовала подписчиков полуобнаженным селфи.

Новое фото Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи позирует в своем доме, в зеркале, где обычно показывает многочисленные стильные образы. В этот раз она предстала в одних спортивных светлых брюках, а сверху же решила остаться топлес. Голую грудь она прикрывает рукой. Разбавить горячий образ она решила золотистыми украшениями: массивным колье, часами и своим любимым браслетом-змейкой. Волосы она распустила, а лицо полностью закрыла телефоном.

Такое откровенное по меркам Роузи Хантингтон-Уайтли фото набрало массу лайков и комментариев, где поклонники восхищаются телом модели. Упомянули они и изысканную обстановку ее дома. Напомним, британская икона стиля обожает вдохновлять фолловеров также и своими дизайнерскими решениями в плане интерьера. Как дома, так и в офисе звезды масса стильных вещей, способных сделать любое помещение стильным, а главное – уютным.

Роузи любит откровенные фото (фото: instagram.com/rosiehw)

В сториз Роузи продемонстрировала, как купает своего сына – Джек Оскар, по своему обыкновению, отвернут от камеры. Но видно, что в ванной он увлеченно играет. А мама с полотенцем ждет, попутно снимая сториз и рекламируя линию детской косметики. Позже она выложил еще одно селфи – более скромное, где позирует в белом топе. Модель предстала без макияжа, на лице нанесен только легкий тон. По словам возлюбленной Джейсона Стетхэма, во время карантина она дает отдыхать как коже, так и волосам.