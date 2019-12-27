Топлес на фоне моря: полуголая Ирина Шейк восхитила роскошным телом в крошечном бикини

Ирина Шейк в последнее время редко балует поклонников фото в своем микроблоге. А тем более – откровенными. Но, видимо, знаменитой красавице не хватает солнца и моря посреди зимы, и она опубликовала архивное фото. На нем девушка позирует на фоне лазурного оттенка воды топлес, на ней надето только белое бикини. Она стоит вполоборота, прикрыв голую грудь руками и демонстрируя свое безупречное тело с легким загаром во всей красе. Завершают образ золотистые украшения, макияж с легкими smoky, а также излюбленная укладка всех девушек – пляжная волна.

Полное фото Ирины можно увидеть здесь

Новое фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Поклонники остались в восторге от такого снимка, засыпав девушку комплиментами. Шикарная, божественна, восхитительна, идеальная – вот лишь некоторые эпитеты, которые можно встретить множество раз на странице звезды. Не обошлось и без упоминания Брэдли. Так, фолловеры Ирины не преминули пошутить, что Купер, по всей видимости, просто умирает, глядя на это фото.

К слову, страсти между скандальным треугольником Купер-Шейк-Гага наконец улеглись. Ирина и Брэдли по очереди совершают прогулки с любимой обоими родителями дочерью Леей. А вот о личной жизни знаменитостей ничего не известно.

Ирина обожает восхищать поклонников (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк, известная своей скрытностью, умеет оберегать личное пространство от посторонних глаз. Купер, по слухам, с головой ушел в работу. А Леди Гага, по всей видимости, уже рассталась со звукооператором Дэниелом Хортоном. Напомним, слухи об их отношениях появились в середине лета. В сети появились фото, на которых пара нежно целуется. Но сама певица не комментировала фото. А сейчас на всех мероприятиях она появляется одна.

Леди Гага для Elle Америка (фото: instagram.com/ladygaga)

В недавнем интервью она еще раз высказалась по поводу романа с Купером. "Откровенно говоря, я думаю, что пресса очень глупая. Я имею в виду, мы сделали историю любви. Для меня, как для исполнителя, так и для актрисы, конечно, было важно, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди чувствовали эту любовь на "Оскаре". Мы хотели, чтобы это чувствовалось сквозь объектив этой камеры и каждый телевизор. И мы усердно работали над этим, мы работали в течение нескольких дней. Это было организовано как представление".