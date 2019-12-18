В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица анонсировала интересную премьеру 20 декабря

Известная украинская певица Джамала часто восхищает своих поклонников яркими и эффектными сценическими нарядами, которые при этом не являются слишком уж откровенными. Недавно артистка рассказала, как выбирает себе образ для выступлений - для нее очень важно, чтобы в наряде было комфортно и удобно двигаться, поэтому она нередко предпочитает брючные костюмы.

Очередной лук в таком стиле Джамала продемонстрировала на новых кадрах в своем Instagram. Певица позировала в дерзком наряде в мужском стиле - широких брюках оверсайз кофейного оттенка и светлом пиджаке в клетку, под который надела лишь белый топик, позволяя полюбоваться своим упругим прессом.

Дополнили эффектный аутфит белые кроссовки на платформе и кепка на голове звезды.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В подписи к публикации Джамала не на шутку заинтриговала фанатов, анонсировав на 20 декабря выход новой песни и клипа, причем в дуэте!

"В моєму житті немає раптових зустрічей, тем або пісень. Все це вогонь, пушка, destiny. Вдячна всім, хто любить! Пробачаю всім, хто – ні. #забирай 20.12.2019 - прем’єра довгоочікуваного дуету та відеокліпу!" - написала исполнительница.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Взволнованные фолловеры певицы поспешили заявить, что очень ждут премьеру и гадают, с кем же будет дуэт. Некоторые предположили, что это рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Ви дуже гарна жинка та мама

Интересно с кем на этот раз, надеемся что с кем то классным и из Украины

С кем же дует?

Ждем с нетерпением) Привет длинные ночки

Ооооооо, ждем нереально

Кайф

Ви-чарівна,талановита,яскрава. Люблю і пишаюсь Вами

Вже чекаю

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала озадачила фанов нелегкой "стильной задачей" - певица поинтересовалась мнением поклонников по поводу своего стиля.