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В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 13:42
В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица анонсировала интересную премьеру 20 декабря

Известная украинская певица Джамала часто восхищает своих поклонников яркими и эффектными сценическими нарядами, которые при этом не являются слишком уж откровенными. Недавно артистка рассказала, как выбирает себе образ для выступлений - для нее очень важно, чтобы в наряде было комфортно и удобно двигаться, поэтому она нередко предпочитает брючные костюмы.

Очередной лук в таком стиле Джамала продемонстрировала на новых кадрах в своем Instagram. Певица позировала в дерзком наряде в мужском стиле - широких брюках оверсайз кофейного оттенка и светлом пиджаке в клетку, под который надела лишь белый топик, позволяя полюбоваться своим упругим прессом.

Дополнили эффектный аутфит белые кроссовки на платформе и кепка на голове звезды.

В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В подписи к публикации Джамала не на шутку заинтриговала фанатов, анонсировав на 20 декабря выход новой песни и клипа, причем в дуэте!

"В моєму житті немає раптових зустрічей, тем або пісень. Все це вогонь, пушка, destiny. Вдячна всім, хто любить! Пробачаю всім, хто – ні. #забирай 20.12.2019 - прем’єра довгоочікуваного дуету та відеокліпу!" - написала исполнительница.

В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтомВ топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Взволнованные фолловеры певицы поспешили заявить, что очень ждут премьеру и гадают, с кем же будет дуэт. Некоторые предположили, что это рэп-исполнительница Alyona Alyona.

  • Ви дуже гарна жинка та мама
  • Интересно с кем на этот раз, надеемся что с кем то классным и из Украины
  • С кем же дует?
  • Ждем с нетерпением) Привет длинные ночки
  • Ооооооо, ждем нереально
  • Кайф
  • Ви-чарівна,талановита,яскрава. Люблю і пишаюсь Вами
  • Вже чекаю

В топике и пиджаке: Джамала в дерзком образе заинтриговала будущим дуэтом

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала озадачила фанов нелегкой "стильной задачей" - певица поинтересовалась мнением поклонников по поводу своего стиля.

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