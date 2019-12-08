Топалов откровенно ответил, чем его сразила Тодоренко

Знаменитый российский певец Влад Топалов признался, что его привлекло в своей супруге Регине Тодоренко.

В блиц-опросе PeopleTalk он заявил, что "запал" на грудь и ягодицы экс-ведущей шоу "Орел и Решка".

Также он ответил, что супруга и сын Майкл - самое главное, что есть в его жизни.

По словам Топалова, самым неловким моментом в своей жизни он считает роды супруги.

Отметим, что Влад присутствовал при появлении на свет своего первенца. Он ответственно подходил и к беременности любимой. Сестра музыканта даже однажды рассказала, что брат помогал ей советами, когда она ждала ребенка.

Несколько дней назад, когда сыну Влада Топалова исполнился год, он написал трогательный пост в Instagram.

"Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно божественной, чистой любви! Ты и твоя мама - самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги... Вот-вот назовешь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя самая великая мама на свете! (...) Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа!" - написал он в сети.