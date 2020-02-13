Топ-3 звездные пары, любовь которых родилась на проекте "Голос країни"

Каждое воскресенье на канале «1+1» зрители наблюдают за тем, как участники слепых прослушиваний пытаются покорить сцену вокального шоу Голос країни-10. За историю существования проект открыл тысячи мощных голосов и зажег десятки звезд. Сегодня украинская адаптация шоу TheVoice признана одной из лучших в мире, а каждый выпуск по ТВ смотрят более 5 млн зрителей.

Но, как оказалось, Голос країн» зажигает не только звезд, но и огромные чувства. Именно на вокальном шоу вспыхнула любовь самой известной медийной пары - ведущих проекта - Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей. А среди участников отличились истории Арсена Мирзояна с Антониной Матвиенко и Романа Дуды с Верой Кекелией. Сегодня эти пары уже официально зарегистрировали свой брак, а в том, что их любовь настоящая нет никаких сомнений. Ко Дню Святого Валентина вспомним, как зарождались чувства между звездами на Голосі країни.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая - ведущие проекта

Юрий Горбуно и Катя Осадчая (фото: 1+1)

«Служебный роман, который увенчался созданием новой семьи и рождением сына»

История любви известной медийной пары родилась во время съемок проекта Голос. Діти, где они вместе работали ведущими. К этому времени Катя и Юра уже были знакомы более 10 лет. Телеведущая «Світсього життя» неоднократно брала интервью у коллеги, но их отношения длительное время оставались сугубо деловыми. Сейчас Юрий говорит, что проект Голос країни помог им лучше узнать друг друга, и теперь они неразлучны.

Начинались отношения пары со стеснительных взглядов, телеведущий наведывался в гримерку коллеги, предлагал сделать ей кофе или почитать вместе сценарий. И только перед финалом, на этапах «нокаутов» наконец решился подарить ей первые цветы - букет тюльпанов, которые и положили начало отношений будущих супругов. Тогда никто из команды проекта, тренеров и участников и не догадывался о том, что между ведущими отношения. Недавно влюбленные отметили третью годовщину свадьбы, у супругов подрастает сын Ивасик.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко - участники 1 сезона Голосу країни

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

«Любовь - это приключение, единственная и настоящее в жизни приключение»

С тех пор как Антонина Матвиенко спела на Голосі країни, ее жизнь круто изменилась. Со своим мужем она познакомилась на съемочной площадке вокального шоу. Еще во время первых репетиций между участниками промелькнула искра, которая позже переросла в настоящую любовь. При знакомстве Арсен обратил внимание на то, что Тоня не поздоровалась с ним. Сама же певица говорит, что поступила так потому, что видела в нем самого сильного конкурента. Арсен начал осторожно ухаживать за девушкой: устраивал приятные сюрпризы, дарил цветы и наконец пленил ее сердце.

Арсен и Антонина долго скрывали отношения, начали жить вместе, а потом уже утвердили их официально. У них родилась дочь, которую назвали Ниной, в честь известной бабушки - народной артистки Украины - Нины Матвиенко.

Роман Дуда и Вера Кекелия - участники 7 сезона Голосу країни

Роман Дуда и Вера Кекелия

«Любовь - это когда вы вместе готовите луковый пирог и рыдаете над ним тоже вместе»

Она на 7 лет старше него, но это не мешает им любить друг друга, потому как говорят артисты: возраст - это просто цифры.

История любви между участниками вокального шоу Верой Кекелей и Романом Дудой началась с павильона №12 столичного ВДНХ, где тренер команды Сергей Бабкин собрал всех участников перед репетициями, чтобы познакомить друг с другом. Роман подошел к девушке и сделал комплимент ее прическе, а она подумала, что он слишком дерзкий. Но несмотря на это, парень сразу же смог привлечь внимание к себе, и именно тот неудачный комплимент стал началом зарождения пылких чувств: «Сергей и Снежана Бабкиной пытались создать между участниками в первую очередь дружескую атмосферу, а уже потом конкурентную, в тот момент что-то произошло между нами. Я заметила, что Рома делает слишком много комплиментов мне», - с улыбкой вспоминает Вера.

Отношения между парой начинались с дружбы и телефонных разговоров, в которых молодые люди обменивались мнениями и советами относительно участия в шоу. А дальше уже и не вспомнят повод, по которому впервые встретились за пределами репетиционного зала: «Тогда мне показалось, что нам приятно общаться вместе, слушать истории друг друга. Сергей и Снежана Бабкина часто приглашали участников на совместные встречи. И хотя подтверждали присутствие почти все, так складывалось, что приходили только мы с Ромой. Мы этого не планировали, но обстоятельства так складывались сами собой - мы все больше времени проводили вместе», - говорит певица.

На этапе «нокаутов» состоялось первое свидание пары, после которого Вера и Рома поняли, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Пара долго скрывала свои отношения от тренеров и участников, старалась не привлекать к себе внимания: «Мы тогда очень переживали, что наши отношения могут сыграть с нами злую шутку. Хотя сейчас я уверена, если вам суждено быть вместе, обстоятельства бессильны», - признается Вера.

Через два года экс-участники Голоса страны поженились, сейчас они вместе наслаждаются совместной жизнью и семейным уютом. О секрете своих счастливых отношений говорят так: «Чтобы не превратить жизнь в семейную рутину, надо всегда оставаться немного детьми».

Страсти на проекте Голос страны продолжают бурлить и в юбилейном сезоне, который претендует стать самым страстным за всю историю шоу. Впервые на проекте в красных креслах сразу две пары: семейная - ПТП с NK и полна неопределенности и загадочности - Дан Балан с Тиной Кароль. Как будут развиваться отношения между тренерами и вспыхнет ли любовь между участниками десятого сезона главного вокального шоу, зрителям остается только догадываться.

Смотрите Голос країни-10 каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».