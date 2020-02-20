Топ-10 выступлений на Голосі країни-10, которые всколыхнули сеть

Десятый юбилейный сезон главного вокального шоу «Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории не только среди телезрителей, но и среди пользователей социальных сетей. Выступления участников уверенно держатся в трендах YouTube и набирают рекордные просмотры. Всего с начала нового сезона на официальном канале YouTube было больше 100 миллионов просмотров. Мы собрали ТОП-10 выступлений участников «Голосу країни-10», которые вызвали настоящий резонанс в сети.

Индира Едильбаева – 2,7 млн просмотров

Рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube стала Индира Едильбаева из Алматы (Казахстан). Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню «Мелодія» группы THE HADRKISS. Мощный вокал и эмоциональное выступление помогли ей развернуть все четыре кресла. Видео со слепых прослушиваний уже набрало 2,7 млн просмотров. Индира на сцене призналась, что все свое выступление посвятила маме и пришла на шоу ради того, чтобы оправдать ее большие надежды. Вокалистка выбрала команду Дана Балана.

Индира Едильбаева

Виталий Окс – 2,3 млн просмотров

16-летний Виталий Окс со Львова покорил вокальную сцену «Голосу країни» и сердца зрителей. Он пришел на «Голос країни», чтобы вдохновить тех, кто до сих пор переживает такое явление, как буллинг. Эмоциональное выступление парня с проникновенной песней Billie Eilish «Lovely» развернуло три кресла и набрало 2,3 млн просмотров. Виталий продолжает участие в шоу в составе команды Тины Кароль.

Виталий Окс

Ерлан Баибазаров – 2,2 млн просмотров

Одним из самых ярких участников слепых прослушиваний стал Ерлан Баибазаров - 29-летний таксист из города Алматы. На сцене «Голосу країни» парень с чрезвычайным тембром исполнил хит «Fill it Still», используя народный музыкальный инструмент и лупер. Парень развернул три кресла наставников, выбрав команду ПТП и NK, и уже готовится ко второму этапу - «Бои». Видео его выступления на YouTube уже посмотрели 2,2 млн раз. Выступление парня попало в перечень самых ярких выступлений 2020 году на официальной странице TheVoice на YouTube среди всех адаптаций шоу в мире.

Ерлан Баибазаров

Дарья Петрожицька – 2,1 млн просмотров

За воплощением своей мечты о большой сцене пришла звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая. Это третья попытка артистки принять участие в вокальном шоу. На слепых прослушиваниях она чувственно исполнила песню «Голубка», которую пела в сериале, а ее выступление уже набрало в YouTube 2,1 млн просмотров. Дарья развернула кресло Тины Кароль и уже готовится к следующему этапу.

Дарья Петрожицька

Ольга Мельник – 2,1 млн просмотров

Триумфальное возвращение суперфиналистки четвертого сезона Ольги Мельник и эмоциональное выступление первого эпизода - песня «Lovely» в исполнении девушки собрало более 2,1 просмотров. Вокалистка, которая после долгой болезни спины нашла в себе силы встать снова на ноги, подняла своим мощным выступлением весь зал и растрогала зрителей до слез. Ольга развернула все четыре кресла и выбрала своим наставником Тину Кароль.

Ольга Мельник

Елизавета Криворучко – 2,1 млн просмотров

Выступление участницы слепых прослушиваний первого эпизода - 26-летней королевы бурлеска Елизаветы Криворучко, которая приехала на проект из Дубая и мечтала о сцене «Голосу країни» десять лет, уже собрало на YouTube 2,1 млн. просмотров. Девушка исполнила зажигательный хит «Dance Monkey» и заставила танцевать тренеров и зрителей. Красные кнопки нажали двое из наставников, вокалистка пошла в команду к MONATIK.

Елизавета Криворучко

Лида Ли - 2 млн просмотров

Поразило зрителей и выступление участницы и бэк-вокалистки MONATIK Лиды Ли, набравший уже 2 млн просмотров на YouTube. Кроме того, ее выступление попало в список лучших среди адаптации формата шоу TheVoice в мире. Напомним, что Лида является соавтором песни «Добеги», которую в прошлом году она представила вместе с Дмитрием Монатиком во время его сольного концерта на НСК «Олимпийский». Певица с мощным вокалом развернула три кресла и пошла к MONATIK.

Лида Ли

Даниэль Салем – 1,8 млн просмотров

За воплощением своей детской мечты о большой сцене пришел телеведущий, эксперт «Одруження наосліп», участник «Танців з зірками» Даниэль Салем. Харизматичный мужчина проникновенно исполнил бессмертный хит Владимира Высоцкого - «07» и развернул два кресла, выбрав команду Тины Кароль. Видео его выступления уже набрало 1,8 млн просмотров.

Даниэль Салем

Сергей Асафатов – 1,3 млн просмотров

Запомнился зрителям и 33-летний Сергей Асафатов, который чувственно исполнил легендарный хит группы «Бумбокс» - «Вахтерам». Напомним, что мужчина воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом. Он пришел на «Голос країни», чтобы доказать на собственном примере, что можно достичь большого успеха, независимо от социального статуса. Выступление вокалиста с интересным тембром развернуло кресла трех наставников и в сети уже набрало 1,3 млн просмотров. Артист уже готовится к этапу «Бои» в составе команды Тины Кароль.

Анастасия Картвелишвили - 1,3 млн просмотров

На слепых прослушиваниях 27-летняя Анастасия Картвелишвили покорила зрителей и тренеров, исполнив песню ПТП и NK «На районе». Анастасия работает художественным руководителем в центре культуры и досуга, однако хочет большего. Ее зажигательное выступление на официальном канале проекта в YouTube посмотрели 1,3 млн раз. Мощный вокал помог девушке развернуть кресла двух наставников, а выбрала Анастасия команду ПТП и NK.

Анастасия Картвелишвили

В это воскресенье на телеканале «1+1» в 21:00 покажут уже шестой выпуск слепых прослушиваний, мест в командах тренеров остается все меньше, однако много талантливых участников еще ждут своего выхода за кулисами.

Фото: Пресс-служба 1+1