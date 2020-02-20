Топ-10 выступлений на Голосі країни-10, которые всколыхнули сеть

Количество просмотров видео на официальном канале Голосу країни на YouTube со старта десятого сезона достигло 100 миллионов
Десятый юбилейный сезон главного вокального шоу «Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории не только среди телезрителей, но и среди пользователей социальных сетей. Выступления участников уверенно держатся в трендах YouTube и набирают рекордные просмотры. Всего с начала нового сезона на официальном канале YouTube было больше 100 миллионов просмотров. Мы собрали ТОП-10 выступлений участников «Голосу країни-10», которые вызвали настоящий резонанс в сети.
Индира Едильбаева – 2,7 млн просмотров
Индира Едильбаева
Виталий Окс – 2,3 млн просмотров
Виталий Окс
Ерлан Баибазаров – 2,2 млн просмотров
Одним из самых ярких участников слепых прослушиваний стал Ерлан Баибазаров - 29-летний таксист из города Алматы. На сцене «Голосу країни» парень с чрезвычайным тембром исполнил хит «Fill it Still», используя народный музыкальный инструмент и лупер. Парень развернул три кресла наставников, выбрав команду ПТП и NK, и уже готовится ко второму этапу - «Бои». Видео его выступления на YouTube уже посмотрели 2,2 млн раз. Выступление парня попало в перечень самых ярких выступлений 2020 году на официальной странице TheVoice на YouTube среди всех адаптаций шоу в мире.
Ерлан Баибазаров
Дарья Петрожицька – 2,1 млн просмотров
Дарья Петрожицька
Ольга Мельник – 2,1 млн просмотров
Ольга Мельник
Елизавета Криворучко – 2,1 млн просмотров
Елизавета Криворучко
Лида Ли - 2 млн просмотров
Поразило зрителей и выступление участницы и бэк-вокалистки MONATIK Лиды Ли, набравший уже 2 млн просмотров на YouTube. Кроме того, ее выступление попало в список лучших среди адаптации формата шоу TheVoice в мире. Напомним, что Лида является соавтором песни «Добеги», которую в прошлом году она представила вместе с Дмитрием Монатиком во время его сольного концерта на НСК «Олимпийский». Певица с мощным вокалом развернула три кресла и пошла к MONATIK.
Лида Ли
Даниэль Салем – 1,8 млн просмотров
Даниэль Салем
Сергей Асафатов – 1,3 млн просмотров
Анастасия Картвелишвили - 1,3 млн просмотров
На слепых прослушиваниях 27-летняя Анастасия Картвелишвили покорила зрителей и тренеров, исполнив песню ПТП и NK «На районе». Анастасия работает художественным руководителем в центре культуры и досуга, однако хочет большего. Ее зажигательное выступление на официальном канале проекта в YouTube посмотрели 1,3 млн раз. Мощный вокал помог девушке развернуть кресла двух наставников, а выбрала Анастасия команду ПТП и NK.
Анастасия Картвелишвили
В это воскресенье на телеканале «1+1» в 21:00 покажут уже шестой выпуск слепых прослушиваний, мест в командах тренеров остается все меньше, однако много талантливых участников еще ждут своего выхода за кулисами.
Фото: Пресс-служба 1+1