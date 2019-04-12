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Томная женщина: солистка НеАнгелов засветила пышную грудь на откровенном фото


Артистка взбудоражила сеть "горячим" снимком

Славе Каминской из группы "НеАнгелы" не сидится на месте - недавно артистка вместе с супругом Эдгаром побывала в США и показала в Instagram красочные фото с их сказочного отдыха. Похоже, что исполнительница решила на этом не останавливаться, ведь на ее новом фото стоит геолокация Тель-Авив (Израиль).

Сам снимок получился по-настоящему "горячим" - Слава позирует в облегающем белом сарафане с узорчатым принтом. Его главная изюминка - очень откровенный вырез в районе декольте, практически до пупка. Бюстгальтер певица надевать не стала, так что ее пышная грудь предстает на фото во всей красе.

Каминская запечатлена у бассейна, при этом ее волосы красиво завиты и уложены.

"Томная Женщина", - прокомментировала снимок звезда.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы под откровенным фото эффектной Славы.

  • "Женщина - бомба"
  • "Нереальная красотка"
  • "Слава, Вы всегда такая разная и такая красивая"
  • "Красивая, легкая, воздушная!!!"
  • "Знойная женщина! Мечта поэта!"
  • "Какая томная, прекрасная!"
  • "Прекрасна как всегда"
  • "Шикарное фото. Слава, ты прекрасна!"
  • "Красивое платье"
  • "Богиня"
  • "Какая красивая барышня!!! Слава Вы шикарная!!!!"
  • "Самая красивая"

К слову, группа "НеАнгелы" выпустила новый клип на песню под названием "Удары".

Видео: НЕАНГЕЛЫ — УДАРЫ (youtube.com/НЕАНГЕЛЫ)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке.

Отметим, что до этого Слава Каминская немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, певица опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она уж слишком похудела.

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