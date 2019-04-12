Томная женщина: солистка НеАнгелов засветила пышную грудь на откровенном фото

Славе Каминской из группы "НеАнгелы" не сидится на месте - недавно артистка вместе с супругом Эдгаром побывала в США и показала в Instagram красочные фото с их сказочного отдыха. Похоже, что исполнительница решила на этом не останавливаться, ведь на ее новом фото стоит геолокация Тель-Авив (Израиль).

Сам снимок получился по-настоящему "горячим" - Слава позирует в облегающем белом сарафане с узорчатым принтом. Его главная изюминка - очень откровенный вырез в районе декольте, практически до пупка. Бюстгальтер певица надевать не стала, так что ее пышная грудь предстает на фото во всей красе.

Каминская запечатлена у бассейна, при этом ее волосы красиво завиты и уложены.

"Томная Женщина", - прокомментировала снимок звезда.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы под откровенным фото эффектной Славы.

"Женщина - бомба"

"Нереальная красотка"

"Слава, Вы всегда такая разная и такая красивая"

"Красивая, легкая, воздушная!!!"

"Знойная женщина! Мечта поэта!"

"Какая томная, прекрасная!"

"Прекрасна как всегда"

"Шикарное фото. Слава, ты прекрасна!"

"Красивое платье"

"Богиня"

"Какая красивая барышня!!! Слава Вы шикарная!!!!"

"Самая красивая"

К слову, группа "НеАнгелы" выпустила новый клип на песню под названием "Удары".

Видео: НЕАНГЕЛЫ — УДАРЫ (youtube.com/НЕАНГЕЛЫ)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке.

Отметим, что до этого Слава Каминская немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, певица опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она уж слишком похудела.