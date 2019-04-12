Томная женщина: солистка НеАнгелов засветила пышную грудь на откровенном фото

Артистка взбудоражила сеть "горячим" снимком
Славе Каминской из группы "НеАнгелы" не сидится на месте - недавно артистка вместе с супругом Эдгаром побывала в США и показала в Instagram красочные фото с их сказочного отдыха. Похоже, что исполнительница решила на этом не останавливаться, ведь на ее новом фото стоит геолокация Тель-Авив (Израиль).
Сам снимок получился по-настоящему "горячим" - Слава позирует в облегающем белом сарафане с узорчатым принтом. Его главная изюминка - очень откровенный вырез в районе декольте, практически до пупка. Бюстгальтер певица надевать не стала, так что ее пышная грудь предстает на фото во всей красе.
Каминская запечатлена у бассейна, при этом ее волосы красиво завиты и уложены.
"Томная Женщина", - прокомментировала снимок звезда.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Подписчики поспешили оставить свои отзывы под откровенным фото эффектной Славы.
К слову, группа "НеАнгелы" выпустила новый клип на песню под названием "Удары".
Видео: НЕАНГЕЛЫ — УДАРЫ (youtube.com/НЕАНГЕЛЫ)
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов похвасталась отдыхом в Нью-Йорке.
Отметим, что до этого Слава Каминская немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, певица опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она уж слишком похудела.