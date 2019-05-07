Толстуха и жаба: Маша Ефросинина высмеяла Met Gala 2019 (фото)

Телеведущую похвалили за отменное чувство юмора
Маша Ефросинина позабавила поклонников целой серией фото, сделанных еще 9 лет назад! Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала фотографии, сделанные во время работы телеведущей на телеканале "Новый канал". Кстати, на одном из фото Маша позирует со своими экс-соведущими по каналу – Сергей Притула и Александр Педан. К слову, Притула и Педан все еще работают на "Новом".
Вернемся же к фото. На снимках Ефросинина позирует в смешных костюмах: толстушки в красном платье, в костюме жабы, гуся и балерины.
В шутку телеведущая подписала фото одним хештегом - #metgala2010.
Отметим, что Met Gala 2019 действительно запомниться серией как эффектных и элегантных, так и весьма нелепых образов. Ряд звезд буквально балансировали на грани оригинальности и китча. Среди выделившихся: Кэти Перри, Джаред Лето, Майкл Лоренцо Ури и другие.
Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники телеведущий пришли в восторг от ее чувства юмора:
Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.
Также ранее Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон.