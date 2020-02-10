Тогда и сейчас: Эшли Грэм показала "правдивое" селфи молодой мамы

Эшли Грэм, которая недавно стала мамой, временно оторвана от мира гламура и светской жизни. Заботы о маленьком сыне полностью поглотили модель. А потому «Оскар» 2020 она смотрела дома. Но пышнотелая красотка явно не унывает. Вместо этого она решила показать, какой была в прошлом году, когда блистала на красной дорожке, и провести сравнительный «анализ» с этим годом.

Тогда и сейчас, шутит Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

На первом фото девушка позирует практически без макияжа: она наносит только яркий блеск из новой линии, которую заодно рекламирует. Волосы она с одной стороны убрала заколкой. А на втором позирует во всей красе: вечернее платье, изысканное колье, браслет и высокая прическа, а в завершение – выразительный макияж…

«Сейчас и тогда… В этом году, когда мама просто хочет нанести помаду и смотреть «Оскар», в противовес прошлому году в полном образе, готовясь к красной ковровой дорожке…», – написала Эшли.

Селфи молодой мамы (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз модель показала еще одно фото, где она позирует дома сразу после пробуждения. Здесь на 32-летней красотке нет и капли макияжа. Сонное лицо, слегка «припухшие» губы, растрепанные волосы… «Образ моего нового утра», «жизнь мамы…», – написала Грэм на снимке.

Эшли с мужем и сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, сын Эшли Грэм и ее супруга Джастина Эрвина появился на свет 18-го января. Малыша назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин. Модель записала вместе с мужем подскаст, где рассказала все подробности своих родов. Так, первенец пары появился на свет в домашних условиях. Эшли уверена: все прошло так гладко потому, что она чувствовала себя в безопасности и привычной обстановке, а потому меньше волновалась.