Вы точно видели все: alyona alyona взрывает мозг новым философским клипом "Мамин суп"

Примерно год назад alyona alyona внезапной кометой ворвалась в жизнь каждого украинского меломана сразу с двумя клипами на сингл "Рибки". С тех пор вышло множество новых видеоработ и дебютный альбом "Пушка", состоялся большой сольник рэперши в киевском "Зеленом театре" и огромное количество концертов в Украине и Европе. Не говоря уже о престижной награде на фестивале Reeperbahn в Германии, где alyona alyona была названа самым многообещающим новым артистом по версии международной премии Anchor Award.

Спустя год, украинская королева хип-хопа сделала всё, чтобы это звание звучало как констатация факта, а не преждевременный аванс. Судя по всему, в жизни Алёны Савраненко завершился определенный этап и она стоит на пороге чего-то нового и кардинально иного. "Знову квиток, знову часу виток, і я не знаю, де я буду завтра", — поет она в клипе на сингл "Завтра", вышедший в конце сентября. А сегодня, с премьерой её нового видео на песню "Мамин суп" становится ясно, что время этого нового витка настает прямо сейчас.

alyona alyona - Мамин суп

Все те, кто соскучился по действительно шокирующему контенту от alyona alyona, будут довольны. И, пожалуй, обескуражены как никогда прежде. "Мамин суп"начинается как безобидный гуманистический реализм про вечные ценности вроде домашней еды и семейной кухни. А оборачивается абсурдистской философской диджитал-пьесой о парадоксах детерменизма и иллюзорности свободы воли, вдохновленной то ли "Носорогом" Эжена Ионеско, то ли фильмами шведского режиссера Роя Андерссона.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Досмотрев до конца все 10 минут, вы сможете уверенно сказать, что теперь точно видели всё. Например, картину Кандинского "Черное отношение" в открытом космосе или танец готовящихся к рендерингу 3D-объектов. А ещё сканирование человеческого черепа и даже интерфейс программы Adobe After Effects, в котором всё это безумие творится. Словом, "Мамин суп" — это зрелище не для слабонервных и редкий клип, к которому расхожее клише "заставляет задуматься" по-настоящему применимо.

В качестве режиссера выступил Ян Болотов, автор той самой альтернативной версии клипа "Рибки", стилизованной под вечернее детское шоу "Дитячий час". Сингл "Мамин суп" стал вторым после "Завтра" с грядущего нового мини-альбома от alyona alyona, который ожидается в сети уже совсем скоро.