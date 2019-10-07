С тобой лес красивее: Каменских и Потап растрогали осенней любовью (видео)

Настя Каменских и Потап умеют не только “зажигать”, но и отдыхать. Напомним, что 5 октября состоялся долгожданный концерт группы “Время и Стекло”, на котором побывала едва ли не вся “столичная шоу-биз тусовка”. Безусловно, такое событие не смогли пропустить Потап и Каменских. Пара также отрывалась на концерте VISLOVO, с удовольствием показывая поклонникам фото и видео с вечера.

Однако влюбленные также не против тишины и покоя, когда они могут уделить внимание только друг другу. Одним из таких умиротворенных моментов с многомиллионной армией поклонников поделилась Каменских. Украинская исполнительница записала несколько коротких видео, сделанных во время прогулки с Потапом по осеннему парку. Или же лесу. По крайней мере в начале видео Потап повеселил творческой импровизацией, спев песню про лес.

“Красивее, Лешка, с тобой осенний лес становится”, - комментирует видео Настя. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Настя Каменских и Потап романтично прогулялись по осеннему парку

При этом Настя также сняла себя. Видим, что исполнительница действительно счастлива. В кадр к Каменских попал даже лебедь.

Потап и Настя Каменских на прогулке в лесу (скриншоты из видео: youtube.com/Glam Wish)

Ну а после яркого концерта “Время и Стекло” Потап и Настя даже не думают расслабляться. Сегодня утром, 7 октября, Каменских опубликовала свежее видео и фото из спортзала. Уже в 7:30 утра Потап и Настя движутся в сторону спорткомплекса. Позже певица показала традиционное фото из раздевалки, запечатлев свое отражение в зеркале.

Настя Каменских в зале (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой Ириной Горовой. По словам рэпера, в плане бизнеса "все лавры" принадлежат именно Ирине.