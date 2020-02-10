Я тобі не бейбі: Jerry Heil написала саундтрек для шоу Від пацанки до панянки 4 сезон

Новый, 4-й сезон шоу Від пацанки до панянки стартует уже 17 февраля. Лови новый хит! Одна из самых модных украинских певиц вдохновилась историями «пацанок» и написала про них песню, которая стала саундтреком нового сезона Вы уже могли услышать отрывки трека Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ» – они звучат в тизерах-визитках «пацанок», которые крутят в эфире Нового канала.

– Мы хотели, чтобы саундтрек для сезона написал очень современный исполнитель, ведь наши участницы – юные девушки. Песня должна быть близка им, плюс, нравиться зрителям, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Сразу подумали о Jerry Heil. Когда предложили сотрудничество Яне (настоящее имя певицы, – прим.ред.), то услышали в ответ: «Конечно, давайте попробуем».

Jerry Heil - #НЕБЕЙБI [Прем'єра AUDIO OST “Від пацанки до панянки» ]

На создание трека у Jerry Heil ушло совсем немного времени. А песня получилась такой же пронзительной, как и истории «пацанок».

– Я посмотрела визитки участниц и очень прониклась их историями, – рассказала артистка Новому каналу. – Первый куплет написала очень быстро. Потом поехала на отдых, переварила информацию, еще раз перечитала анкеты и дописала второй куплет. Я восхищаюсь «пацанками» – они решились изменить свою жизнь, и сделали для этого первый, но очень важный шаг, – пришли на проект. Мне очень хотелось им помочь.

Новые пацанки

Яна действительно смогла помочь «пацанкам» – певица приезжала на съемки, познакомилась с участницами лично и поделилась с ними своим жизненным опытом.

Кстати, припев песни «#НЕБЕЙБІ» участницы «Від пацанки до панянки» выучили после первого же прослушивания композиции. А как быстро запомните слова вы?

Старт сезона «Від пацанки до панянки» – 17 февраля в 19:00 на Новом канале.