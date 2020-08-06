Тина Кароль заговорила о возвращении сына в Британию и показала милое семейное фото

Тина Кароль уже полгода живет вместе с 11-летним сыном Вениамином. Еще в начале пандемии коронавируса в мире Веня прилетел в Украину из Лондона и изолировался с мамой в частном доме в Киевской области. Мальчик учился дистанционно, помогал певице на кухне и даже высадил дерево в семейном саду. У мальчика пока возникли трудности с возвращением в Лондон, но Тина уверяет, что Вениамин не бросит учебу и обязательно вскоре увидится с британскими друзьями.

По словам артистки, в Великобритании рассматривают вопрос дистанционного обучения в школах, о чем она рассказала в программе "Зірковий шлях". Но Вениамин в любом случае вернется в Лондон.

Тина Кароль с сыном Веней недавно покорила Говерлу (фото: instagram.com/tina_karol)

"Мы для себя решили, что, несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения", – признается звезда.

Тина пожаловалась, что не может помочь сыну с домашними заданиями, как бы не хотела этого. " Он уже на другом уровне. Не только в знании английского и так далее. Он просто говорит: "Мама, переходи на украинский" – рассказывает певица.

Также она попросила Веню поработать над ее акцентом. "Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга", – заявляет Тина.

Также в разделе сторис в Instagram она разместила нежный кадр с сыном. На фото певица без макияжа позирует вместе с Вениамином – мальчик спустил на шею респиратор с клапаном и прижался к любимой маме. "Наверное, родственники", - подписала она фото.

Тина Кароль умилила трепетным фото с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль в шикарном блестящем платье спустилась в метро и спела перед пассажирами.