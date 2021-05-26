Тина Кароль завела сеть жаркими фото в шелковом платье без белья
Украинская певица Тина Кароль снялась в новой откровенной фотосессии и порадовала поклонников горячим снимком, на котором предстала в шелковом наряде без нижнего белья.
Пикантным фото артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что чувственная и соблазнительная съемка Кароль посвящена рекламе бамбукового постельного белья, которое звезда выпустила в колаборации с Home Me.
Исполнительница позировала на кровати в шелковом платье медного оттенка, при этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что сквозь ткань видно очертания груди. Откровенный аутфит Тина дополнила нюдовым макияжем с акцентом на глаза, а волосы собрала в пучок, оставив несколько прядей у лица.
Тина Кароль примерила атласное платье без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)
Не меньшее внимание фанатов привлекло и фото, на котором артистка позировала в белом нижнем белье, закутавшись в одеяло. Кароль предстала на снимке с легким макияжем и эффектной укладкой, а также очаровательной улыбкой на лице.
Тина Кароль взбудоражила откровенными постельными кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)
"Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна", – отметила в подписи к публикации Тина.
Фолловеры певицы пришли в восторг и оставили много приятных комментариев.
- Это, конечно, хорошо, но Тин, мы просили нижнее белье...
- Мы ждем нижнее белье, оно все ближе и ближе
- Это самая красивая реклама, которую я видела
- Невероятная
- Белый цвет так к лицу
- Очень нежно
- Какая же вы красивая
- Женственность и нежность. Очень красиво
- Невероятно нежно
- Ну а мы все ещё будем ждать нижнее белье, главное не сдаваться
- Нежность какая, просто нереально
- Пупсик
- Ну як це можливо витримати? ну як?
Напомним, это уже не первая откровенная рекламная съемка Тины. Ранее Кароль в микротопе свела с ума пикантными фото, продвигая собственную коллекцию платков.