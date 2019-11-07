Тина Кароль выпустила новую фотосессию и уже готовится к Рождеству

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль уже вовсю готовится к новогодним праздникам

Эксклюзивно в журнале Viva! вышла новая фотосессия Тины Кароль, съемки которой прошли в живописном каньоне Антилопа в Аризоне. Фотографом выступила Алина Симоненко. Отметим, что недавно Кароль также поразила элегантным образом на сцене новогоднего шоу!



В интервью журналу VIVA! Тина Кароль подробнее рассказала о гала-концертах «Різдвяна історія з Тіною Кароль», работа над которыми идет полным ходом:

«Этот проект о наших традициях, о чуде украинского Рождества – полурелигиозный, полуфольклорный, полуэстрадный жанр, который за границей в кристмас-дни очень популярный. У нас такие проекты никто не делал. И я верю: «поки живі традиції – жива країна». В 2014 году совместно с каналом 1+1 мы сделали фильм «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Этот бренд принадлежит каналу. Я идейный вдохновитель этого проекта. Моя цель – напомнить украинцам о Рождестве, о том, из чего состоит наш фольклор: гадания, щедровки, колядки, уличные песнопения, вертеп, танцы, кутя, 12 постных блюд. В нем соединены культура, религия, традиции для будущих поколений. Как нужно загадывать свои мечты на Рождество, чтобы они сбылись».





Тина Кароль в новой фотосессии

В гала-концертах примут участие самые яркие звезды украинской сцены, к которым было приковано наибольшее внимание в 2019 году: MONATIK, DZIDZIO, The Hardkis, Время и стекло, KAZKA, Олег Скрипка и ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, «Женский Квартал», Michelle Andrade, KHAYAT и многие другие выступят на сцене Дворца спорта со специальными Рождественскими номерами.



«Совместно с телеканалом мы приглашаем в этот уникальный проект артистов, которые звучат в Украине, они и споют колядки. И, кстати, сподвигнуть их к этому было сложно – у каждого свой формат, свой зритель. Вот такая, возможно, странная филантропическая идея. Я хочу привнести магию в эти волшебные дни», - говорит Тина Кароль.

Тина Кароль в новой фотосессии

Подробности будущего шоу пока что держатся в секрете. Известно, что в шоу Тина отвела отдельное место настоящему рождественскому чуду, которое должно произойти прямо на сцене: «В проекте большое место занимает благотворительность. Проект «Здійсни мрію», наш фонд «Полюс притяжения» попробуют осуществить мечты, потому что желание и мечта – это разные вещи. Мы хотим научить мечтать взрослых людей. Все, горю конец, мы должны научиться жить с радостью!», - делится певица.

Тина Кароль в новой фотосессии, которая проходила в США

Напомним, праздничные гала-концерты «Рождественская история с Тиной Кароль» пройдут 22, 23, 24 декабря в Киеве во Дворце Спорта. Телеверсию концертов покажет телеканал 1+1