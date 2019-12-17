Тина Кароль станет ведущей, а MONATIK превратится в волшебника для благотворительного аукциона ко Дню Святого Николая

Тина Кароль (фото: 1+1)

«Исполни мечту» и «Завтрак с 1+1» проведут традиционный благотворительный аукцион ко Дню Святого Николая

Ко Дню Святого Николая, уже пятый год подряд, 19 декабря прямой эфир «Завтрак с 1+1» состоится в формате благотворительного аукциона. В этом году он реализуется в партнерстве с проектом «Рождественская история с Тиной Кароль». Собранные средства традиционно пойдут на осуществление заветных желаний маленьких пациентов больницы с проекта «Исполни мечту».

В этом году праздничный благотворительный эфир назвали «Рождественский Завтрак». Впервые за всю историю марафона, он будет проходить на двух локациях одновременно. На террасе под открытым небом, которая превратится в зимний дворик с новогодними декорациями и снегом, гостей будет встречать Тина Кароль. А в студии, что превратится в уютный рождественский домик с камином, гостей будут приветствовать ведущие Руслан Сеничкин и Лидия Таран.

Откроет праздничный аукцион украинская песня «Щедрик» в исполнении Тины Кароль совместно с детским хором. Начиная с 7:00 утра каждый желающий сможет побороться за совместное чаепитие с группой «Время и Стекло», катание на коньках вместе с Еленой Кравец, побывать на экскурсии, которую проведет Олег Винник или приобрести мастер-класс по художественной гимнастике от олимпийской призерки Анны Ризатдиновой. Особым лотом станет дизайнерское платье от Ольги Навроцкой, которую Тина Кароль надевала для съемок в музыкальном фильме "Рождественские истории", а также артистка представит в качестве лота эксклюзивное кольцо с бриллиантами "Зимние звезды" от "Укрзолото". А телезвезда Руслан Сеничкин представляет лот мечту – путешествие вместе с ним на зеленом троллейбусе.

Во время трехчасового праздничного эфира для зрителей будет петь молодая украинская певица-блогер Jerry Heil, которая подарила проекту «Исполни мечту» авторскую песню # моядитячамрія. Также Jerry представляет лот – роль в своем новом клипе. MONATIK в прямом эфире станет волшебником и порадует маленькую мечтательницу. Свои лоты также предоставят The Hardkiss, Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Владимир Бородянский, Светлана Павелецкая и многие другие.

Сразу после объявления в прямом эфире лот появится на официальной странице программы «Сніданок з 1+1» в Facebook, и пользователи смогут принять участие в аукционе. Правила остаются прежними: побеждает тот, кто называет наибольшую ставку. Один шаг в дальнейшей борьбе должен быть не ниже 300 гривен. Торги продлятся до 19:00. Результаты будут объявлены в выпуске ТСН в 19:30.

Все средства от торгов на онлайн-аукционе будут направлены на осуществление заветных желаний маленьких мечтателей с проекта «Здійсни мрію».

Напомним, проект был основан в 2016 году, основная цель которого – воплощать мечты маленьких пациентов больниц, которые дают им внутренние силы бороться со сложной болезнью. В течение пяти лет подопечными команды стали сотни маленьких мечтателей со всей Украины, которые получили положительные эмоции и смогли хотя бы ненадолго забыть о своей боли и болезни. Кураторы проекта – Александра Лобода и Лидия Таран, волонтер - Неля Шовкопляс.

Присоединяйтесь к благотворительному марафону «Сніданку з 1+1» 19 декабря с 6:30 и соревнуйтесь за эксклюзивные лоты в течение дня и вы.

Каждый может стать волшебником и подарить мечту ребенку – на сайте wish.1plus1.ua или отправить смс на номер 4400 с суммой пожертвования – 20, 50, 100 или любой другой суммой. Номер смс действителен только для абонентов Киевстар, которые используют пакет по подписке.

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Назначение платежа: Благотворительный взнос (пожертвование)