Тина Кароль в солнечном наряде и Дан Балан не скрывают романтику на Голосе страны -10

Тине Кароль и Дану Балану, звездным тренерам Голоса страны-10, уже давно приписывают роман, который может перерости даже в … свадьбу! Так, из эфира в эфир артисты все более смело флиртуют и обмениваются многозначительными вглядами. А Дан без устали делает изящные комплименты украинской поп-диве. Во время вокалных нокаутов артисты не упустили возможности заинтриговать поклонников снова. Тина опубликовала в Instastories парочку фото в компании Дана, чем взбудоражила поклонников пары.

Певица эффектно появилась на сцене под песню звездного гостя эфира – известного мирового тенора Витторио Григоло. На поп-диве – коктейльное платье солнечного желтого оттенка на тонких бретелях, идеально подчеркнувшее ее изгибы, и розовые изящные открытые босоножки.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В фан-группу Кароль и Балана попало закулисное видео, на котором артистка буквально ведет Дана за руку к новой участнице команды, которую он "украл" у MONATIK'а, Марии Кондратенко. Артисты обнимаются и не скрывают озорного настроения.

Видео: instagram.com/dantina_love_

Также Тина поделилась романтичным снимком в компании Дана. На нем артисты с нежностью смотрят друг другу прямо в глаза, обнимаясь. На их губах играет легкая улыбка.

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Кроме того, во время обсуждения выступления Александра Календы, Дан сделал важное заявление: "Я не танцую просто так. Я только с Тиной танцую".

Видео: instagram.com/dantina_love_

Ранее Тина Кароль показала, как проводит время с сыном на карантине. Певица устроила велопрогулку за городом и приобщила 11-летнего Вениамина к кулинарии.