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Тина Кароль в роскошном платье без белья свела с ума аппетитными формами

Автор: Lite

Певица взбудоражила дерзким образом в первом эфире Танцев со звездами

Тина Кароль ошеломила эффектным появлением в первом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2020 - второй год подряд певица выступает соведущей проекта вместе с Юрием Горбуновым. Кадрами в роскошном аутфите звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для премьеры пленительная Тина выбрала пикантное вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma. Наряд отличается ну очень глубоким декольте, а также откровенными разрезами в районе живота и бедер, подчеркивая соблазнительные изгибы фигуры артистки.

Особой смелости и дерзкости луку придает также то, что Кароль не стала надевать под платье бюстгальтер.

Она дополнила образ босоножками на каблуке, сережками-висюльками и красивой укладкой волнами, а также нежным макияжем.

Тина Кароль вызвала фурор появлением на Танцах со звездами в роскошном белом платье без нижнего белья (фото: instagram.com/tina_karol)

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Фото вызвали бурный восторг у фанатов Тины, которые принялись осыпать ее комплиментами и признаниями в любви в комментариях.

  • Икона
  • Нереальна
  • Богиня
  • Красаа
  • Ну шикарная!
  • боже яка красуня
  • Какие у Тины глаза красивые, оочень сложно не смотреть на них
  • Такая сильно красивая
  • Вы просто ангел
  • Умираю
  • Как же Тине идёт этот макияж
  • Я ГОРЮЮ ЭТО НЕВЕРОЯТНО
  • Белая Королева, люблю
  • Когда есть на что посмотреть! Неймовірна
  • Тина очень красивая. Вам очень идёт этот макияж

Скриншот комментариев

Напомним, Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg - премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя уже состоялась на всех стримминг-платформах мира.

Ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.

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