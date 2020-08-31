Тина Кароль в роскошном платье без белья свела с ума аппетитными формами

Певица взбудоражила дерзким образом в первом эфире Танцев со звездами
Тина Кароль ошеломила эффектным появлением в первом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2020 - второй год подряд певица выступает соведущей проекта вместе с Юрием Горбуновым. Кадрами в роскошном аутфите звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Для премьеры пленительная Тина выбрала пикантное вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma. Наряд отличается ну очень глубоким декольте, а также откровенными разрезами в районе живота и бедер, подчеркивая соблазнительные изгибы фигуры артистки.
Особой смелости и дерзкости луку придает также то, что Кароль не стала надевать под платье бюстгальтер.
Она дополнила образ босоножками на каблуке, сережками-висюльками и красивой укладкой волнами, а также нежным макияжем.
Тина Кароль вызвала фурор появлением на Танцах со звездами в роскошном белом платье без нижнего белья (фото: instagram.com/tina_karol)
Фото вызвали бурный восторг у фанатов Тины, которые принялись осыпать ее комплиментами и признаниями в любви в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg - премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя уже состоялась на всех стримминг-платформах мира.
Ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.