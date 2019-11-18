Тина Кароль рассказала, о каком необычном подарке на День рождения мечтает ее сын Вениамин

Сын популярной украинской певицы, ведущей шоу Танцы со звездами 2019 Тины Кароль сегодня, 18 ноября, празднует свой День рождения. В этом году Вениамину исполнилось 11 лет.

Несмотря на насыщенный рабочий график, гастроли, еженедельные прямые эфиры на "1+1" и активную подготовку к гала-концертам "Різдвяна історія з Тіною Кароль", артистка старается уделять максимум времени главному мужчине в ее жизни — сыну Вениамину.

Провести этот важный день артистка решила вместе с сыном и улетела к нему в Лондон, где Вениамин учится. Ради этого Тина Кароль впервые пропустила эфир шоу Танцы со звездами 2019, а заменяла ее в этот вечер ведущая программы "Світське життя" и шоу "Голос країни" Екатерина Осадчая.

Тина Кароль с сыном Вениамином

Как рассказала Тина Кароль, на свой День рождения Вениамин попросил интересный и нестандартный подарок.

"Вениамин мечтает посетить Национальный музей истории Украины. Попросил меня сделать ему вот такой необычный подарок на День рождения. А еще он очень хотел бы приехать из Лондона в Киев на гала-концерты "Різдвяна історія з Тіною Кароль". На концерте будут все его любимые суперзвезды — Monatik, Время и Стекло, DZIDZIO, KHAYAT и другие. Очень надеюсь, что все получится и он будет со мной и в зале, и за кулисами, потому что "Різдвяні історії" — это, в первую очередь, теплый семейный праздник о вере в чудо и настоящей сказке", — поделилась артистка.

Напомним, что праздничные гала-концерты "Різдвяна історія з Тіною Кароль" пройдут 22 декабря (16:00 и 20:00), 23 та 24 декабря (20:00) в столичном Палаце спорта, а телеверсию шоу канал "1+1" покажет на рождественские праздники.

Также ранее Тина Кароль рассказала об экстремальной фотосессии в каньоне Антилопа в США. Певица призналась, что ей пришлось для красивых кадров работать в невероятной жаре, она еще лицом к лицу столкнулась с ядовитой змеей и скорпионами.