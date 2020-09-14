Тина Кароль рассекретила свой вес и рассказала о режиме питания

Украинская поп-дива Тина Кароль в этом году отмечает 15-летие музыкальной карьеры и вскоро планирует выпустить новый альбом под названием "Найти своих". В честь творческого юбилея певица снялась в откровенной и стильной фотосессии для модного глянца Vogue, примерив роскошные образы.

В интервью изданию артистка рассказала, как поддерживает идеальную форму, а также раскрыла свой точный вес.

"Я в одном интервью сказала, что вешу 68, но оговорилась – на самом деле 58. Хороший повод исправиться!" - смеясь, призналась Тина.

Оставаться стройной ей помогает особый режим питания. Звезда три года сидела на модной кетодиете, а сейчас вместе с врачом-диетологом пробует новый метод – профицит углеводов. В этом случае нужно есть безопасные углеводы и как бы впрок.

Быть в тонусе Кароль помогает скакалка – она прыгает каждое утро.

"Начинала с трех минут, теперь прыгаю почти сорок. Все просто: таймер, скакалка, зеркало и ты", - говорит певица.

Тина вспоминает, как с туром "Интонации" они отыграли 78 концертов за два месяца: "Это очень много, в таких случаях помогает только системная подготовка и выносливость. Это сродни большому спорту".

По словам знаменитости, лень ей неведома и даже в отпуске она всегда активна.

"Разрешить себе поваляться? Так это не лень, это удовольствие. Лениться в отпуске? Нет, в отпуске я всегда в тонусе, всегда на связи. Кроме случаев, когда сын прилетает на каникулы — специально для него я отключаюсь. Для меня же самой идеальный отпуск — это когда я на бегу принимаю решение куда-то лететь. Лечу — и одновременно на связи со своей командой. Три дня мне достаточно, чтобы увидеть, ощутить, внять – и я готова идти дальше. Я люблю динамику, но это подходит не всем", - рассказала Кароль.

Тина Кароль примерила эффектные образы в съемке для модного глянца (фото: vogue.ua)

Напомним, Тина Кароль ошеломила откровенным нарядом с глубоким декольте на шоу Танцы со звездами 2020.

Мы также сообщали, что Тина Кароль появилась на обложке своего нового альбома "Найти своих" в виде скульптуры, которая символизирует стойкость духа и хрупкость бытия.