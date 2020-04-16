Тина Кароль показала пасхальные лайфхаки и рассекретила карантинные будни с сыном

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином активно готовится дома к Пасхе и с удовольствием делится с поклонниками маленькими хитростями, как украсить стол и дом к празднику. Мама и мальчик провели практический мастер-класс из своего загородного дома и вышли в прямой эфир программы "Сніданок з 1+1". Певица рассказала о карантинных буднях с любимым сыночком, поделилась простыми пасхальными лайфхаками и даже дала ценный совет, как парам пережить карантин и не развестись.

Артистка много смеялась и шутила, а Вениамин даже назвал маму на камеру "балованной", правда, оказалось, что она просто любить шутить, баловаться и умеет быть несерьезной и забавной.

"Мы не успели позавтракать. У Вени есть кекс, китайский чай от Димы Комарова. Он в восторге – до этого не пил ничего подобного!" - немного рассказала звезда об утре Чистого четверга.

Фото: Тина Кароль с сыном Ввениамином (instagram.com/tina_karol)

Также, как и все мамы школьников, Тина столкнулась с тем, что 11-летний Веня учится дистанционно, правда, пока еще не определилась, как это повлияет на их привычный уклад жизни.

"У нас был первый день. Я пока смотрю на это все, а потом буду психовать", - высказалась Тина об онлайн-обучении сына.

Оказалось, что Веня на карантине любит учиться – с удовольствием делает математику, английский, любит читает.

"Он мой самый главный. Он мой бос. Он контролирует меня, если я как-то неправильно спела и сказала слово на английском", - призналась певица.

Фото: сын Тины Кароль, Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Вместе с Веней она показала, как с помощью салфетки и пасхального яйца сделать праздничный декор для посуды. Также Тина научила, как с помощью обычной свечки-таблетки и половинки яичной скорлупы сделать красивый подсвечник и даже декоративный кактус из яйца.

У звезды есть собственный рецепт, как парам пережить карантин без скандалов и не разбежаться.

"Надо просто любить друг друга, понимать, что это временно, взрослым выпить вместе вина, вспомнить, как вы впервые встретились. Моторика, например, также заряжает добром. Больше любви!" - призвала Тина.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица с удовольствием смотрит Голос страны-10 по телевизору, а в минувшее воскресенье она, как в первый раз, переживала за своих подопечных во время вокальных "нокаутов".

"Я кричала у экрана и болела, будто впервые это видела. У меня в команде все вокальные вундеркинды", - призналась Тина.

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Напомним, что Тина Кароль показала интенсивную тренировку в облегающем костюме.