Тина Кароль откровенно рассказала о потере мужа: Были суицидальные настроения

Популярная украинская певица Тина Кароль пережила страшную потерю - в 2013 году ее любимый муж Евгений Огир умер от рака желудка, а 27-летняя артистка осталась с маленьким сыном на руках. Девушка сумела преодолеть этот сложный период и продемонстрировала впечатляющую силу духа. Однако, как откровенно призналась знаменитость в интервью для программы "Життя відомих людей", ей было очень тяжело и даже появлялись мысли о самоубийстве.

Справиться с ними и жить дальше ей помог сыночек Веня.

"Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное... Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведен век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок — и он моя самая большая миссия", - говорит Кароль.

Видео: Тина Кароль о потере мужа (youtube.com/ЖВЛ)

Сейчас Тина видится с 10-летним Вениамином не очень часто, так как мальчик живет и учится в Лондоне. При этом, по словам певицы, он невероятно похож на отца.

"Веня — копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - поделилась исполнительница.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

По мнению артистки, надо всегда быть благодарным за то, что у тебя есть и не жаловаться на судьбу. А помочь преодолеть трудности может любимая работа и близкие люди.

"Никто никому ничего не должен. Ни планета, ни Вселенная, ни Господь Бог. Во всем виноваты сами люди. Это немного жестокие выводы, но так оно и есть. Если бы я не начала так мыслить, я бы не смогла себя "держать в узде". Советую всем: находите профессию и окружение, где вам всегда интересно. Как только чувствуете, что на вас что-то давит — бегите. Потому что это напрасная трата вашей жизни. А она у вас одна", - мудро отметила Тина.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети поблагодарили Кароль за откровенность и мудрые слова, которые вдохновляют.

Прекрасная певица и женщина, светлый человек

Сынуля Тиночки,полностью похож на мужа

Дуже розумна! Потрібно брати з неї приклад, і я його візьму, дякую)))

Тіна, Ви справжня жінка, з щирою душею. Дякую за Вашу невичерпну , позитивну енергію та натхненні образи, пісні та надзвичайний голос. Нехай все буде добре у Вашій родині: жіночого щастя, спокою, радості та наснаги!

Как же мальчик похож на папу, мурашки!

Лично для меня, она тот человек, который вдохновляет... И когда на душе пусто, стоит послушать её и ты понимаешь для чего живёшь, что сдаться я всегда успею!!! Спасибо за твою философию, Тина!!!

Скриншот комментариев (youtube.com/ЖВЛ)

Напомним, Тина Кароль взбудоражила полупрозрачным нарядом на Танцах со звездами. Певица выступает в проекте в роли ведущей.

Ранее Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника. 10-летний Вениамин учится в одной из школ Лондона.