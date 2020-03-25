Тина Кароль в облегающем комбинезоне с прозрачным верхом покоряет гибкостью кошки

Тина Кароль нашла свои плюсы в карантине – у поп-дивы появилось время для общения с сыном Вениамином, с которым она с удовольствием тут же предалась совместным увлекательным занятиям. Мальчик и его знаменитая мама увлеклись велоспортом, пересели на велоспипеды и устроили настоящую велогонку по дороге среди сосен. Занялись приготовлением обеда и уделили время чтению, расположившись рядышком на лужайке загородного дома. Тина на время вынужденой изоляции не забывает о спортивном режиме и практически каждый день занимается. Так, она публикует свои тренировки в instastories.

Певица показала селфи в зеркале спортзала. Она облачена в облегающий комбинезон для йоги с пикантной сетчатой вставкой в зоне декольте и прозрачной спиной. Тина предусмотрительно собрала волосы в высокий пучок и надела белоснежные кроссовки. "Оставайтесь дома", - посоветовала подписчикам звезда.

Также артистка решила побаловать фанов видео, на котором занимается пилатесом и делает упражнения на растяжку, а также асаны из йоги. Поп-дива демонстрирует завидную гибкость и мастерство.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – оставила мотивирующий философский текст Тина под кадрами ускоренной съемки.

Звезда решила также показать милый домашний снимок с котом на руках. Тина склонилась над животным, заключив его в объятия, а в ее медных локонах играют солнечные лучи. Позже артистка опубликовала кадры из машины. Она предусмотрительно надела маску-респиратор и очки.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль очаровала сеть милым и счастливым кадром с подросшим сыночком Вениамином.