Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9

Звездная парочка в очередной раз подогрела слухи о своем романе
Предположительный роман между двумя звездными тренерами проекта Голос країни 9 - обворожительной Тиной Кароль и горячим молдавским музыкантом Даном Баланом активно обсуждается в сети. При этом сами артисты ничего не комментируют, но регулярно подливают масла в огонь совместными фото, плясками во время шоу и флиртом на глазах у всех. Так, в полуфинале проекта, который состоялся 14 апреля, они в очередной раз подогрели слухи о своих близких отношениях.
В рамках прямого эфира звездные наставники подготовили совместные выступления вместе с участниками своих команд. Потап и его подопечные Карина Арсентьева и Виктория Ягич спели нашумевшую композицию "Найкращий день" из саундтрека к фильму "Скажене весілля".
Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)
Пока они "зажигали" на сцене, Тина и Дан не стали отставать и устроили горячие танцы у судейских кресел. В конце они мило обнялись и поцеловались.
Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)
После выступления Потап отметил, что очень гордится своими участницами, после чего обратился к Кароль и Балану.
"А вами как я горжусь! Какая вы кенгуруш пара!" - воскликнул продюсер.
"Я почувствовал себя на украинской свадьбе", - признался Дан.
"На чужой?" - тут же отреагировала Тина.
"Ну, время покажет", - с улыбкой ответил артист.
Видео: Потап, Карина Арсентьева, Виктория Ягич – "Найкращий день" – полуфинал – Голос страны 9 сезон (youtube.com/Голос країни)
Пользователи сети остались в восторге как от номера, так и от "скаженого весілля" Балана и Кароль.
Напомним, ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.
Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.