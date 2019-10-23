Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами

Тина Кароль заинтриговала поклонников новостью – певица объявила о выходе нового сингла, презентация которого запланирована на пятницу, 25 октября. Украинская поп-дива решила подразнить фанов портретными фото в необычном образе – обилие глиттера на руках и лице певице лишь добавило таинственности ее образу. На новом снимке , которым сопровождался очередной анонс выхода песни, певица красуется в "стеганом" серебристом платье.

Блестящий наряд идеально сел по фигуре звезды, подчеркнув ее волнующие изгибы. Поклонники тут же сравнили Тину в русалкой, вышедшей на берег.

Ее волосы были уложены в красивые, идеально аккуратные волны. Гладкая, ровная кожа, которая будто сияет изнутри, сатиновая помада с заметным металлическим оттенком выделила губы, пушистые черные ресницы довершили макияж звезды.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Комплименты посыпались на Тину как снежная лавина. Поклонники пришли в восторг от нового образа своего кумира.

Стильная, гламурная, модная, красивая, классная!

Божественная и прекрасная Тина

Шикарная

Платье просто бомба

Шикарная наша, любим тебя

Русалка

Плаття у Тини шик

Очень сильно красивая

Рыбка золотая

Дива

Прекрасная

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль соблазнила сеть кадрами в халате. Она приспустила линию плеча и кокетливо оголила грудь на камеру.

Также обольстительная Тина Кароль пленила утонченным луком в платье с экстремальным декольте.