Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами

Певица позировала в необычном серебристом платье
Тина Кароль заинтриговала поклонников новостью – певица объявила о выходе нового сингла, презентация которого запланирована на пятницу, 25 октября. Украинская поп-дива решила подразнить фанов портретными фото в необычном образе – обилие глиттера на руках и лице певице лишь добавило таинственности ее образу. На новом снимке , которым сопровождался очередной анонс выхода песни, певица красуется в "стеганом" серебристом платье.
Блестящий наряд идеально сел по фигуре звезды, подчеркнув ее волнующие изгибы. Поклонники тут же сравнили Тину в русалкой, вышедшей на берег.
Ее волосы были уложены в красивые, идеально аккуратные волны. Гладкая, ровная кожа, которая будто сияет изнутри, сатиновая помада с заметным металлическим оттенком выделила губы, пушистые черные ресницы довершили макияж звезды.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Комплименты посыпались на Тину как снежная лавина. Поклонники пришли в восторг от нового образа своего кумира.
Скриншот комментариев
Напомним, что Тина Кароль соблазнила сеть кадрами в халате. Она приспустила линию плеча и кокетливо оголила грудь на камеру.
Также обольстительная Тина Кароль пленила утонченным луком в платье с экстремальным декольте.