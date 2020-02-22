Тимур Мирошниченко и его жена рассказали о мистических снах, которые сыграли роль в их отношениях

Героем программы «Щоденник медіума», премьера которой недавно состоялась на канале «1+1», стал известный украинский комментатор и ведущий «Евровидение» Тимур Мирошниченко. На проект он пришел вместе с беременной женой Инной, которой последние несколько месяцев снится покойная прабабушка. Мужчину беспокоил тот факт, что утром его любимая имела тревожные ощущения, а учитывая, что находится она в особенном положении, хотел выяснить причину таких снов. Инна рассказала, что во сне кроме бабушки видит крест, и не понимает, что бы это могло значить.

По словам медиума Анастасии, прабабушка девушки после смерти продолжает следить за внучкой, посылает ей своеобразные подсказки. И кресты, которые видела во сне Инна, на самом деле несли положительный характер. Таким образом, прабабушка просит молодожен обвенчаться в церкви и рекомендует сделать это как можно быстрее – во время или после крещения их второго ребенка. Бабушка попросила не затягивать, ведь это важный ритуал, который поможет защитить их семейный очаг от всех невзгод.

По словам медиума, прабабушка в свое время даже помогла молодым людям встретиться. Однажды, еще до их знакомства, женщина приснилась Тимуру и показала ему образ Фемиды – богини правосудия.

«Это был декабрь, когда у ведущих активный период работы. У меня тогда на один и тот же день было несколько запросов, среди которых корпоратив юридической компании, где на тот момент работала Инна. Накануне мне приснился сон. Я увидел женщину, которая держит в руке статуэтку Фемиды. Именно так обычно изображают работников юриспруденции. Через несколько дней я поехал снимать сюжеты в компанию, и увидел там свою будущую жену», - рассказал о мистическом сне Тимур Мирошниченко.

Напомним, на канале «1+1» состоялась премьера реалити «Щоденник медіума», в котором человек с особыми способностями помогает участникам найти ответы на тревожные вопросы настоящего и прошлого. Герои программы – обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса, которые после потери близких людей обращаются за советом к медиуму Анастасии. Она выступает «посредником» между миром живых и мертвых.

Медиум Анастасия открыла в себе сверхъестественные способности еще в 18-летнем возрасте. Она изучала медицину и работала в службе скорой помощи. Однажды, приехав на вызов к мужчине, у которого уже остановилось сердце, она впервые увидела, как душа покидает тело. С того дня она видит души постоянно и с тех пор помогает людям. Несмотря на особую сферу деятельности, медиум ведет обычный образ жизни – она ​​любящая жена и мама троих детей.