Тиара ей к лицу: Наталья Водянова восхитила аристократической красотой 14-летней дочери

Наталья Водянова обожает всех своих детей, но когда дело касается единственной дочери, гордая мамочка становится особенно трепетной. 38-летняя модель часто устраивает прогулки в чисто женской компании и любит показывать поклонникам, какой красавицей растет ее дочь. Так, на днях они отправилась в Версаль. Даже в «классическом» подростковом наряде – джинсах и худи – Нева показалась поклонникам невероятно очаровательной. Девочку засыпали комплиментами наравне с ее знаменитой на весь мир мамой. И на следующий день Водянова продолжила тему.

Нева в тиаре (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, Наталья опубликовала фото и видео, где Нева примерила тиару от известного ювелирного дома Chaumet. «Версаль, тиара, что дальше, Нева? Спасибо @eloisecoisy за предоставленную нам возможность играть в «принцесс» @chaumetofficial», – написала она. Нева выглядит слегка смущенной и счастливой – она мило улыбается в камеру и отвечает на вопросы Натальи о том, каково это – почувствовать себя принцессой. Сама Водянова не может сдержать слов восторга: «Как же тебе красиво, моя девочка», – восхищается она своей дочерью. Кстати, Нева вновь одета в свои любимые кэжуал-вещи – полосатую красную футболку и шорты. Свои длинные светлые волосы она собрала сзади в хвост. Получилось весьма эффектно!

Водянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

К Водяновой тут же присоединилась армия поклонников звезды и ее семьи. «Какая красавица», «Нева красавица, аристократическая красота», «Она такая красивая… с короной и без нее, она принцесса», «У вас красивые скромные дети. Смотреть на вас очень приятно», «Нежная и прекрасная девочка! Продолжение своей мамочки», «Ей тиара как родная, аристократка все-таки», «Настоящая принцесса», «Какая классная девочка! Порода», – подобные комментарии все появляются под постом Натальи.

Напомним, Водянова в одном из недавних интервью рассказала много подробностей о своей семье. Нева, по словам модели, растет настоящим «ангелом». Девочка очень разносторонне развита: увлекается музыкой, обожает выращивать растения, любит читать и хорошо учится. Правда, в последнее время, по словам Натальи, она стала немного замкнутой и раздражительной. Но это мама 5-х детей списывает на «трудный» возраст.