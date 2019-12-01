Уже и с тещей знаком: Alekseev заинтриговал признанием о возможной свадьбе с солисткой "ВИА Гры"

Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Пара очаровала эффектным выходом в свет на музыкальной премии

Украинский певец ALEKSEEV счастлив и влюблен - недавно артист рассекретил свой роман с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Пара начала публиковать совместные фото в соцсетях и признаваться в чувствах друг к другу, а также вместе появляться на публике. Ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая не преминула поинтересоваться, стоит ли ожидать скорой свадьбы, на что Никита отреагировал несколько интригующе.

Певец признался, что такие мысли у него возникали, а Ульяна, смеясь, добавила, что ждет предложения руки и сердца.

Также ALEKSEEV добавил, что уже даже познакомился с потенциальной тещей.

"Я знаю маму Ульяны, мы познакомились недавно. Я приехал к любимой домой и мы пообщались. С кулинарной точки зрения тоже отдыхал на полную, потому что для меня приготовили очень много блюд. Это любовь с первого взгляда", – рассказал артист.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Со своей стороны Ульяна Синецкая призналась, что имела разговор по поводу своих романтических отношений с продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе.

"На самом деле Константин только поддерживает наш союз. Он за настоящую любовь, потому что для творческого человека очень важно быть любимой или наоборот – страдать. В моем случае у нас все прекрасно, я очень люблю Никиту, поэтому Константина все устраивает", – призналась певица.

30 ноября влюбленные посетили церемонию награждения музыкальной премии M1 Music Awards и с удовольствием позировали на красной дорожке в стильных нарядах. Ульяна была в облегающем атласном черном платье в пол и кожаной куртке, а Никита - в черном костюме с блестящим пиджаком.

Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Поклонники оставили под эффектными фото в Instagram Alekseev умиленные комментарии, желая паре счастья.

Счастливые, пусть так будет вечно

Идеальная, самая лучшая пара

милота

Вы с Ульяной самая прекрасная пара

боже, вы невероятные..

НИКИТА ТЫ ЛУЧШИЙ

Вы прекрасны

Молодые, счастливые

красивые какие

Вы очень красивые

Ой, какие

Аааа,ну какие же милые

Скриншот комментариев (instagram.com/alekseev_officiel)

Ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей.