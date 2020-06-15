Теряю голову: Лилия Ребрик рассекретила "ингредиенты" счастливого брака

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – пример счастливой и крепкой семьи на просторах украинского шоу-бизнеса. Пара воспитывает двоих детей и при этом не упускает возможности побыть наедине, умеет поддерживать страсть и романтику в отношениях, а также им никогда не бывает скучно вместе. Лилия решила поделиться секретом гармонии в браке.

Она опубликовала счастливое фото с мужем, сделанное во время отдыха в прошлом году на Мальдивах.

"Розкрию вам свої складові ідеальних стосунків, ідеальної родини. І ось три кити моїх гармонійних стосунків:

Дружба

Пристрасть

Повага

Мій чоловік - мій друг. Але при цьому від нього я втрачаю голову і відчуваю, як швидко б’ється моє серце. Водночас настільки поважаю, що він у нашій родині безумовний авторитет", - раскрыла секрет счастья и гармонии в отношениях ведущая.

Лилия Ребрик показала счастливое фото с мужем ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники в очередной раз восхитились звездной парой и сделали им комплименты, отметив женскую мудрость Лилии.

Ліля, ви дуже мудра жінка, у вас чудова сім'я. А те, як ви кохаєте один одного видно "невооружённым взглядом"

Це велике щастя, коли поруч з тобою кохана людина і кохання взаємне!

Как кадр из кино!

Какая Вы, Лилия мудрая

Дуже гарна родина

Але ви вогняно -бомбова пара! Чесно, саме лише один з одним ви тільки підходите .

Ви - найкращі! Щастя Вам

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Также Лилия показала свой рабочий образ, в котором вышла в утренний эфир на канале Украина. Она надела брючный элегантный легкий костюм небесно-голубого оттенка.

Лилия Ребрик поделилась кадром с коллегой Анатолием Анатоличем( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик красовалась в небесно-голубом брючном костюме ( фото:instagram.com/ranok_ua)

Ранее Лилия Ребрик в романтическом летнем наряде рассказала, что доставляет ей особое удовольствие.