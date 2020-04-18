Теплые чувства: Владимир Остапчук рассказал о неожиданном роскошном подарке от Киркорова

Оля Полякова ежедневно радует поклонников своими прямыми эфирами со звездными гостями. Так, она успела сделать совместную тренировку с Ольгой Сумской и выпытать ее секреты, пообщаться на пикантные темы с Дашей Астафьевой и сыграть в игру "Правда или желание" с Машей Ефросининой. Также "в гостях" у певицы побывал Владимир Остапчук. Он рассказал о своем знакомстве с Филиппом Киркоровым и рассекретил дорогой подарок, который тот ему презентовал.

По словам шоумена, с российским певцом он познакомился во время участия в шоу Танцы со звездами 2019.

"Наши отношения начались, когда я был на Танцах со звездами. Я знаю, конечно, кто такой Киркоров. Он мне написал прямо в личку: "Я смотрю за твоими успехами, мне нравится, как ты танцуешь, ваша пара". Слово за слово, и мы начали общаться. Слышать комплименты от Киркорова очень приятно – он же звезда, король", - признался Владимир.

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Затем Филипп решил сделать щедрый подарок Владимиру на день рождения, но только презентом шоумен не пользуется – он лежит у него дома.

"Он меня поздравил – выставил огромнейший пост на своей страничке, реально приятно. Причем, я его никогда не видел, только общались, иногда в телефонном режиме. Он мне говорит: "Я тебе передал через Олю Полякову подарок". Проходит где-то полмесяца и мне твой помощник Тема приносит в гримерку подарок. А я думаю: "По-любому телефон", даже по коробке видно. Пришел домой – открываю. iPhone 11 – самый навороченный телефон, крутой цвет. А я себя чувствую как девочка: еще ничего не сделала, а телефон получила", - с юмором прокомментировал дорогостоящий презент шоумен.

"Этот телефон лежит дома, у меня iPhone 10. Этот 11 никому не дарю – он просто запакованный. Для меня это странно – получать в подарок телефон. Это как жест уважения. Но мы условились, что когда мы увидимся когда-то, я ему тоже преподнесу подарок и мы будем квиты. Поэтому, это пока аванс. У него ко мне теплые дружеские чувства, наверное", - прокомментировал ведущий.

Оля, в свою очередь, призналась, что Филиппи ей дарил дорогие, роскошные подарки. Например, рюкзак от CHANEL, который она носит с удовольствием. Она же в ответ презентовала артисту эксклюзивную кожаную золотую куртку с камнями и именем певца, внутри вещи написано "От Оли Поляковой с любовью".

Ранее Владимир Остапчук озадачил метаморфозами на карантине и показал забавные кадры с надувной куклой.