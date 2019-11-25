Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима

Телеведущая с мужем отправились в столицу Италии
Звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов не сидит на месте - ведущие очень востребованны и работают на многих шоу и мероприятиях, нередко даже в паре. Так, на днях они покорили поклонников романтичным фото в обнимку в элегантных нарядах. А как только выпадает немного свободного времени, супруги стараются отправиться в путешествие - к примеру, сейчас они уехали в столицу Италии Рим.
Теледива поделилась на своей странице в Instagram счастливыми и расслабленными кадрами, сделанными на балконе их отельного номера. Похоже, в Риме весьма тепло - Катя сидит на бортике в черных брюках и футболке. На ее лице нет на грамма макияжа и ведущая счастливо улыбается, а за ее спиной открывается живописный вид на одну из местных достопримечательностей - площадь Венеции.
"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - с юмором прокомментировала кадры Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Подписчики искренне порадовались за Катерину и желают ей отличного отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая блеснули стильными образами на дне рождения Гордона.