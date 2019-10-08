"Теперь я девушка-огонь": Анна Седокова восхитила новым имиджем

Артистка похвасталась новым цветом волос
Анна Седокова не боится экспериментировать со внешностью и стилем - так, недавно певица поразила фанатов, представ на фото с темными волосами и короткой стрижкой. Однако то был лишь парик, а вот сейчас артистка действительно сменила имидж и цвет волос. Результатом она похвасталась на своей странице в Instagram.
36-летняя Анна решила вернуться к цвету, который ее прославил - ведь когда она была солисткой группы "ВИА Гра", многие знали ее как "рыженькая". Теперь Седокова вновь огненно-рыжая. По словам исполнительницы, именно с рыжими волосами она получает больше всего комплиментов и лайков от поклонников.
На фото она позирует в ярко-красном свитере с белым узором в виде сердец, который выгодно подчеркнул ее новый цвет волос. Также певица показала своего стилиста, которая помогла ей преобразиться.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь я точно девушка-огонь. Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю", - поделилась Седокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Подписчикам очень понравился новый образ Анны и они поспешили поделиться своими отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Напомним, Анна Седокова поделилась своими правилами воспитания детей.
Ранее Анна Седокова научила бороться с комплексом отличницы на собственном примере.