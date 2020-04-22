Тело готово: Джамала умилила откровениями о второй беременности засветила роскошное декольте

Джамала находится на последних месяцах беременности и ожидает появления на свет малыша. Певица буквально завалила сеть нежными кадрами и с удовольствием даже дома меняет наряды, прически и макияж – она наслаждается благодатным временем и ощущает себя счастливой. К примеру, недавно артистка показала завораживающее фото, на котором предстала в атласном черном платье с принтом в виде веточек инжирного дерева с плодами – одежда подчеркнула заметно округлившийся животик звезды. Теперь же она надела облегающее платье телесного оттенка с глубоким декольте и решилась на откровения о своем интересном положении.

Певица отметила, что ощущения от второй беременности отличны от того, что она испытывала, готовясь впервые стать мамой.

"В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка", - призналась певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя. А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутсвие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - поделилась подробностями она.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней. Кстати, что это за ерунда: "похорошела — будет девочка, не изменилась — ждет мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают". Прекратите это немедленно!

Вас читают беременные! А они и так мнительные! Они все прекрасны!" - написала Джамала.

Напомним, что ранее Джамала поделилась нежным фотосетом в цветах и списком любимых фильмов.