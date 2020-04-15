Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках

Юная блогерша присоединилась к новому флешмобу - Mugshot Challenge
15-летняя дочь Оли Поляковой Маша не дает скучать на карантине ни звездной маме, ни своим поклонникам - отметим, что девушка весьма успешно развивает свой блог в Instagram, где у нее уже почти 150 тысяч подписчиков. Юная красотка то с лошади упадет, то и вовсе сбежала из дома на квадрацикле, за что мама забрала у нее телефон и закрыла в комнате. Также Маша старается быть в тренде и участвует во многих популярных в сети флешмобах.
Новые кадры в ее аккаунте также сделаны для очередного челленджа - Mugshot Challenge, который активно набирает популярность. В его рамках пользователи сети начали создавать с помощью макияжа искусственные кровоподтеки и порезы на лице и делать фотографии, имитируя портреты тюремных заключенных. На фото Маша запечатлена с кровоподтеками на лице и губах, растрепанными волосами, а также сережкой в носу.
В подписи к пугающей публикации девушка решила успокоить фолловеров и призналась, что "разукрасила" так себя сама.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot . А как вы относитесь к современным трендам??" - написала юная блогерша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Мнения подписчиков Поляковой-младшей разделились - некоторые оценили ее усилия, другим же такой тренд не понравился.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом и показала свой лук на карантин.