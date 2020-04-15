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Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2020 - 10:57
Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная блогерша присоединилась к новому флешмобу - Mugshot Challenge

15-летняя дочь Оли Поляковой Маша не дает скучать на карантине ни звездной маме, ни своим поклонникам - отметим, что девушка весьма успешно развивает свой блог в Instagram, где у нее уже почти 150 тысяч подписчиков. Юная красотка то с лошади упадет, то и вовсе сбежала из дома на квадрацикле, за что мама забрала у нее телефон и закрыла в комнате. Также Маша старается быть в тренде и участвует во многих популярных в сети флешмобах.

Новые кадры в ее аккаунте также сделаны для очередного челленджа - Mugshot Challenge, который активно набирает популярность. В его рамках пользователи сети начали создавать с помощью макияжа искусственные кровоподтеки и порезы на лице и делать фотографии, имитируя портреты тюремных заключенных. На фото Маша запечатлена с кровоподтеками на лице и губах, растрепанными волосами, а также сережкой в носу.

В подписи к пугающей публикации девушка решила успокоить фолловеров и призналась, что "разукрасила" так себя сама.

Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot . А как вы относитесь к современным трендам??" - написала юная блогерша.

Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Мнения подписчиков Поляковой-младшей разделились - некоторые оценили ее усилия, другим же такой тренд не понравился.

  • Нет ничего красивого в этом тренде
  • Я ЧЕКАЮ КОМЕНТ ВІД ОЛІ
  • Ужас
  • До таких трендів погано, вважаю, що це не несе ніякого сенсу, оскільки більшість просто викладає такі фотки.
  • Та не дуже)
  • А мама предупреждала,не бей Алису
  • Странный немного тренд
  • Ого магшот настолько реально что я подумала что тебя и правда избили
  • Боже, Маша, молодец классно вышло
  • Вау
  • Одного меня бесит этот тренд
  • Побили? Выпендривалась много?
  • Ти все равно красивая
  • Без этого гримма ты горааааааздо миловиднее
  • Хейтеры избили ?

Тебя избили? Дочь Оли Поляковой напугала фанов лицом в кровоподтеках

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 15-летняя Маша Полякова поразила необычным нарядом и показала свой лук на карантин.

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