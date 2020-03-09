В тебе прекрасно все! Обнаженная Alyona Alyona едва прикрыла пышную грудь кокосами

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, успела зимой отдохнуть на райском острове Бали и продолжает делиться в сети красочными кадрами оттуда. При этом артистка, которая является обладательницей пышных форм, совершенно не страдает от комплексов по этому поводу и с удовольствием фотографируется в купальнике, а еще умеет посмеяться над собой и повеселить поклонников. К примеру, она поделилась серией забавных фото из серии "ожидание и реальность".

А в честь Международного женского дня 8 марта Алена и вовсе ошеломила фанов, выложив в Instagram пикантные "голые" снимки. На фото артистка запечатлена в бассейне поолностью обнаженной и без косметики на лице.

Свою пышную грудь она прикрыла двумя кокосами, стоящими на бортике. К слову, при этом можно рассмотреть татуировку, что виднеется у нее в зоне декольте.

Рэперша призвала девушек всегда быть собой и любить себя.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

"ДЛЯ НЕЇ. Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро", - написала Alyona Alyona под публикацией.

Поклонники оценили откровенность звезды и отметили в комментариях, что она очень женственная и классная.

Альона, ви класна

Такая гарнюня

Неймовірна!

Альона, ти неймовірна жінка. дякую, що ти така є у нас)) будь щаслива!!!

Алена, спасибо, что ты есть. С праздником

Пушка-пышка

Альонка, така жіночна

Bali diva

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее Alyona Alyona развеселила сеть, не побоявшись показать второй подбородок.