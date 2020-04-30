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Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2020 - 12:41
Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги
Тарас Тополя и ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тарас также рассказал, что дарил супруге после рождения сыновей

Лидер группа «Антитела» Тарас Тополя скоро в третий раз станет отцом. Будет ли присутствовать на родах, певец рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Тарас Тополя готов присутствовать на третьих родах. Хотя еще во время беременности первенцем супруги уверяли журналистов - никаких партнерских родов они не станут практиковать.

«Если надо будет, буду. Я к этому отношусь очень просто. А что удивительного? Рождается ребенок. Я больше эмоций чувствую, когда зачатие происходит», - говорит Тарас Тополя в программе «Зірковий шлях».

На вторых родах оставаться рядом или нет, супруга решать Тарасу не дала.

«Роды были стремительные, и я попросила Тараса привезти мне кое-что, что мне нужно было в палате. Но начались схватки, Тарас как раз привез мне это все. Я его схватила за руку, он и остался. Так и родили вдвоем», - говорит на канале «Украина» певица ALYOSHA.

По традиции после рождения каждого ребенка Тарас дарит супруге драгоценности.

«Это кольца, серьги. Сейчас будет рождения еще одного ребенка, еще что-то подарим», - делится Тарас Тополя на канале «Украина».

Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги

Не так драгоценностей ждет певица от любимого, а, чтобы он хотя бы один раз за семь лет супружеской жизни отметил с ней ее день рождения, который она празднует 14 мая.

«Я просто уже даже и не планирую ничего несколько лет подряд, потому что всегда Тараса отсутствует в данный день в Киеве», - говорит ALYOSHA.

Не хватает от любимого ей, жалуется артистка, и просто романтических поступков.

«Смотрите, у меня все не так просто, как кажется. Делать такие вещи, которые стереотипные, дарить спонтанно букеты или вазоны, или вести в кафе, ресторан - на самом деле абсолютно нет никакой ценности. Как для себя. А для нее - да, я чувствую, что иногда это нужно делать», - сказал Тарас Тополя.

Определенно тяжелее предыдущих: ALYOSHA рассказала, как проходит ее третья беременность Дуэт Alyosha & Vlad Darwin предстали в новом звучании — «Торнадо» - Midnight Daddies remix
Новости Украины Тарас ТополяAlyosha
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