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Танцы со звездами 2019: Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать

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К примеру, у девушек спросили, каким они видят первое утро в случае победы

Суперфинал популярного шоу Танцы со звездами 2019 состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. В преддверии завершения очередного сезона проекта суперфиналистки (Анна Ризатдинова, Ксения Мишина и Виктория Булитко) ответили на серию блиц-вопросов.

Анна Ризатдинова

  1. Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать? Иракли Макацария
  2. Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Влада Ямы
  3. Какой номер конкурентов вам понравился? Даниэля Салема, номер посвященный борьбе с раком
  4. Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Александру Усику
  5. Каким вы представляете утро после финала? Я буду в самолете на мастер-классе. Лечу в Португалию

Ксени Мишина

  1. Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать? Дмитрий Дикусар
  2. Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Все судьи были строги и одновременно мотивирующими
  3. Какой номер конкурентов вам понравился? Пасодобль от MARUV
  4. Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Регине Тодоренко
  5. Каким вы представляете утро после финала? Я не представляю, я знаю. В 6 утра у меня съёмочная смена

Виктория Булитко

  1. Если бы вновь менялись партнерами, с кем бы хотели танцевать?Только с Димой Дикусаром!
  2. Комментарий какого судьи больше всего замотивировал вас? Чьи оценки самые долгожданные? Когда я слышу конструктивную критику Григория Чапкиса, мне хочется и хочется работать.
  3. Какой номер конкурентов вам понравился? Пасадобль Лены Кравец и Макса Леонова.
  4. Если бы вы могли передать эстафету в следующий сезон. Кому бы вы передали? Яне Глущенко! Она за меня очень сильно болела, мне приятно. Я хочу точно так же поддержать её в следующем сезоне!
  5. Каким вы представляете утро после финала? Я проснусь с улыбкой на лице и буду спешить на репетиции "Дизель Шоу"!

Напомним, что Анна Ризатдинова растрогала душевным поздравлением сына-именинника.

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